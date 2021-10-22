HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyanet İşleri Başkanlığından "baldız fetvası" için açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığından "baldız fetvası" için açıklama

22.10.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığı, bazı basın kuruluşlarında çıkan "baldız fetvası" haberlerine ilişkin açıklamada bulundu. Diyanet'in açıklamasında, "Zina, Allah'ın açıkça haram kıldığı çirkin bir fiil ve büyük bir günahtır. Bu menfur davranışın aile çevrelerine taşınması, aynı zamanda korkunç bir ahlaki yozlaşma ve toplumsal felakettir. Her mümin tarafından bilinen bu kadar net bir konuda algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışmak insanlık dışı bir davranıştır." denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından "baldız fetvası" için açıklama

Başkanlıktan yapılan açıklamada, birtakım medya mecralarında, 2015 yılında basılan bir kitapta geçen ifadelerin bağlamından koparılarak ve çarpıtılarak Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili insaftan, vicdandan, gerçeklikten yoksun paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Din İşleri Yüksek Kurulunun, vatandaşlar tarafından sorulan sorulara İslam'ın temel kaynakları doğrultusunda cevaplar veren yetkin bir kuruluş olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Fetva konusunda İslam hukukunda köklü bir gelenek ve güçlü bir usul vardır. Nasıl fetva verileceği ve fetvanın sonuçlarının nasıl uygulanacağı bu metodolojiye göre belirlenmektedir. Tüm bunları göz ardı ederek fıkhi metinler ve hükümler üzerine yorum yapmak, yanlış anlaşılmalara ve vahim sonuçlara yol açacak büyük bir cehalettir. Bir kez daha ifade edelim ki zina, Allah'ın açıkça haram kıldığı çirkin bir fiil ve büyük bir günahtır. Bu menfur davranışın aile çevrelerine taşınması, aynı zamanda korkunç bir ahlaki yozlaşma ve toplumsal felakettir. Her mümin tarafından bilinen bu kadar net bir konuda algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışmak insanlık dışı bir davranıştır."

NE OLMUŞTU?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan “Fetvalar” kitabında, “Baldızıyla zina eden kişinin hanımı boş olur mu?” sorusuna “Zina büyük günahlardan olmakla beraber eşlerden birinin zina etmesi, nikâhlarına zarar vermez” yanıtı verildiği iddia edilmişti. Gerekçe olarak da “Baldızla yapılan zinanın nikâhı sona erdirmemesi, baldızla olan evlenme yasağının ebedi değil geçici olmasından kaynaklanmaktadır” denildiği öne sürülmüştü.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tetikliyor! Aşırı margarin kullanıyorsanız dikkatTetikliyor! Aşırı margarin kullanıyorsanız dikkat
PARTNER"Bensu ne derse o!""Bensu ne derse o!"
Oğlunu öldüren gelininden şikayetçi olmadıOğlunu öldüren gelininden şikayetçi olmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret 750 lira artabilir

Asgari ücret 750 lira artabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'sosyal medya' çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'sosyal medya' çıkışı

Alec Baldwin kazara 2 kişiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Alec Baldwin kazara 2 kişiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

Gelin ve damat düğün günü hayatlarının şokunu yaşadı

Gelin ve damat düğün günü hayatlarının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Konya'daki katliamda yeni gelişme: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Konya'daki katliamda yeni gelişme: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Saldırıya uğrayan müzisyen ilk kez konuştu

Saldırıya uğrayan müzisyen ilk kez konuştu

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.