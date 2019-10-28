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Diyanet İşleri Başkanlığından Cumhuriyet Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 21:46 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet’in ilanının 96’ncı yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan kutlama mesajında, "Tarih boyunca adaleti, asaleti ve cesaretiyle dünyanın dört bir yanında iz bırakan milletimiz, karşılaştığı zorlukların da yine çağlara örnek olacak kahramanlıklarla üstesinden gelmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet’in ilanının 96’ncı yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan kutlama mesajında, "Tarih boyunca adaleti, asaleti ve cesaretiyle dünyanın dört bir yanında iz bırakan milletimiz, karşılaştığı zorlukların da yine çağlara örnek olacak kahramanlıklarla üstesinden gelmiştir. Bundan bir asır önce çeşitli hile ve tuzaklarla saldırılara maruz kalan vatanımızı korumak için verilen mücadele bunun en yakın örneğidir. Aziz milletimiz, istiklalimizin sembolü şanlı bayrağımız inmesin, hakikati aleme ilan eden ezanlarımız dinmesin, harim-i ismetimiz çiğnenmesin ve mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değmesin diye canıyla, malıyla ve bütün imkanlarıyla onlarca cephede destanlar yazmıştır. Zor şartlara ve imkansızlıklara rağmen inanç, azim ve sabırla verdiği bağımsızlık mücadelesini zaferle taçlandıran ecdadımız, iradesine vurulmak istenen prangaları kırmış ve milli iradenin gücünü tescil ederek Cumhuriyeti ilan etmiştir. Dolayısıyla Cumhuriyet, millet iradesini görmezden gelen ya da hiçe sayan hiçbir tavrın meşru olmadığının ve asla kabul edilemeyeceğinin de ilanıdır. Şüphesiz milli mücadelede milletimizin en büyük dayanağı ve gücü Allah’a olan sarsılmaz imanı, esareti asla kabul etmeyen yüksek karakteri, mukaddesatı ve değerleri uğruna mücadele etmeyi en büyük şeref sayan inancı olmuştur” denildi.
Mesajın devamında şu ifadelere yer verildi:
“Cumhuriyetimizin 96. yılında bir kez daha ifade etmeliyiz ki; uğruna milli mücadele verdiğimiz değerleri diri tutarak nesillerimize aktarmak, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirerek ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmek, her daim milletimizin ve devletimizin huzur ve refahı için çalışmak, bu cennet vatanda yaşayan herkesin düne, bugüne ve yarına karşı en büyük sorumluluğudur. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Milli Mücadele’nin bütün kahramanlarını, geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat yolunda canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, bu güzel vatanda ilelebet özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etmesini yüce Mevla’dan temenni ediyoruz.”

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