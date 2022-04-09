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Diyanet İşleri Başkanlığından hac ibadeti ile ilgili önemli açıklama

09.04.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hac ibadeti ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Diyanet, ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından, konuya ilişkin detaylı açıklamanın kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından hac ibadeti ile ilgili önemli açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında Suudi Arabistan'da yaşayan Müslümanlar içerisinden temsili olarak çok az kişiye hac vazifesini yapabilme izni verildiği hatırlatıldı.

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"ÜLKELERE TANINACAK HACI ADAYI KONTENJANLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından, 2022 yılında yurt içi ve yurt dışından toplam 1 milyon hacı adayının kabul edileceğinin ve 65 yaş altındaki hacı adaylarının hac ibadetlerini yapabileceklerinin duyurulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkanlığımız süreci yakından takip etmekte ve ilgili Bakanlıkla görüşmelerini sürdürmektedir. Ülkelere tanınacak hacı adayı kontenjanları ile ilgili çalışmaların devam ettiği, Suudi Arabistan makamları tarafından çok yakın zamanda konuyla ilgili açıklamanın yapılacağı tarafımıza bildirilmiştir. Ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından detaylı açıklamamız vatandaşlarımızla paylaşılacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
hac Suudi Arabistan
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