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Diyanet İşleri Başkanlığından hafızlar için yurt

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 15:02 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanlığından hafızlar için yurt

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye’de hafızlara yönelik ilk proje yurdu olan Türkiye Diyanet Vakfı Rize Nejdet Kart Ortaöğretim Erkek Yurdu’nun açılışına katıldı.
Rize merkeze bağlı Pazarköy köyünde yapımı tamamlanan yurdun açılış töreninde açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gençlere verdikleri öneme değindi. Prof. Dr. Erbaş, "Bundan beş-altı ay önce tüm müftülüklerimize bir proje gönderdik. Projenin adı şu; Gençliğe Değer Projesi. İşte Rizemizde müftümüz her 10 genci bir imama zimmetliyor. Bu imamımız o 10 gençle ilgilenecek. Diyelim imamımız bir köyde kalıyor, o köyde genç var mı yok, ne yapacak haftanın 2 günü Rize’ye inecek. 2 gün kendisine zimmetlenen üniversite öğrencisi olabilir, lise öğrencisi olabilir, kendisine zimmetlenen bu öğrencilerle camide buluşacaklar bir vakitte, orada sohbetler edecek, imamımız onlara sohbet edecek, onlarla gidip bir yemek yiyecek. Haftada 2 gün alıp onları müftülüğe götürecek, müftülüğü tanıtacak, camilerimizi tanıtacak. 1 yıl boyunca haftada 2 gün bu gençlerimizle imamımız beraber olacak. Öyle yatmak yok, köyde nasıl olsa kimse yok. Biz buna müsaade etmiyoruz, gelecek şehre inecek, gençlere sahip çıkacak. Asgari 10 diyoruz ama öyle imamlarımız var ki hocam diyor ben 100 öğrenciyle ilgileniyorum, ben 800 gençle ilgileniyorum diyen imamlarımız var elhamdülillah. Allah onlardan razı olsun ama biz diyoruz ki en az 10 kişiyle herkes ilgilensin. Bu da asgari 1 buçuk milyon kişi yapar yılda. 2 yılda 3 milyon. Biz eğer bunları dikkate almazsak gençlerimiz elimizden kayıp gider" dedi.
Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rize Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize İl Müftüsü İsmail Yalçın, eski Milletvekili Abdulkadir Kart ve açılışa katılan protokol ve öğrencilerle birlikte açılış kurdelesi kesildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından hafızlar için yurt

Diyanet İşleri Başkanlığından hafızlar için yurt

Diyanet İşleri Başkanlığından hafızlar için yurt

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