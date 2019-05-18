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Diyanet İşleri Başkanlığından Kazakistan'da iftar programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 21:49 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığından Kazakistan'da iftar programı

NUR SULTAN (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da iftar programı düzenlendi.

Otelde düzenlenen iftar programına Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi (KMDİ) Başkan Yardımcısı Baurjan Yesmahan, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ve diplomatlar katıldı.

Büyükelçi Uyanık, yaptığı konuşmada, İslam'ı lekelemeye çalışan çevreler ve provokasyonlar neticesi DEAŞ, El Kaide ve FETÖ gibi terör örgütlerinin, insanların arasına sinsice yerleşerek dini değerleri suistimal ettiğini söyledi.

İslamofobinin, ayrımcılığın, faşizmin ve totalitarizmin her türlüsüne karşı mücadele etme zamanının geldiğini dile getiren Uyanık, "Dinimize, mukaddes değerlerimize ve insani vasıflarımıza sahip çıkarak sinsi çevrelerin oyunlarını bozacağız." dedi.

Akın da Diyanet İşleri Başkanlığının 14 görevlisinin bulunduğu Kazakistan'ın şehirlerinde toplam 500 ihtiyaç sahibine temel gıda maddelerinden oluşan 30 kiloluk yardım paketleri dağıtıldığını belirtti.

Ülkenin farklı şehirlerindeki merkez camilerinde toplam 4 bin 500 kişiye iftar programı düzenlediklerini ifade eden Akın, "Ramazan, iftar programlarımızda Kazak kardeşlerimizle aramızdaki kardeşlik köprülerini kuvvetlendirmeye vesile olmuştur." dedi.

Yesmahan da Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin diğer alanlarda olduğu gibi din alanında da geliştiğine dikkati çekerek, "Türkiye’den gelen imamlar bizim camilerde hizmet veriyor." ifadesini kullandı.

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