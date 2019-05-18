Diyanet İşleri Başkanlığından Kazakistan'da iftar programı

NUR SULTAN (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da iftar programı düzenlendi.

Otelde düzenlenen iftar programına Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi (KMDİ) Başkan Yardımcısı Baurjan Yesmahan, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ve diplomatlar katıldı.

Büyükelçi Uyanık, yaptığı konuşmada, İslam'ı lekelemeye çalışan çevreler ve provokasyonlar neticesi DEAŞ, El Kaide ve FETÖ gibi terör örgütlerinin, insanların arasına sinsice yerleşerek dini değerleri suistimal ettiğini söyledi.

İslamofobinin, ayrımcılığın, faşizmin ve totalitarizmin her türlüsüne karşı mücadele etme zamanının geldiğini dile getiren Uyanık, "Dinimize, mukaddes değerlerimize ve insani vasıflarımıza sahip çıkarak sinsi çevrelerin oyunlarını bozacağız." dedi.

Akın da Diyanet İşleri Başkanlığının 14 görevlisinin bulunduğu Kazakistan'ın şehirlerinde toplam 500 ihtiyaç sahibine temel gıda maddelerinden oluşan 30 kiloluk yardım paketleri dağıtıldığını belirtti.