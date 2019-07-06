Diyanet İşleri Başkanlığından 'Kurban Tebliği!' Resmi Gazete'de yayımlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre;

Park, bahçe, cadde gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde kurban kesenler ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanunu gereğince 287 TL para cezası kesilecek.

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere toplu kesimler için 72 bin 197 lira, bunun konutlarda yapılması halinde bin 794 lira para cezası verilecek.

Hayvanın acı çekmesine neden olanlara geçen yıl olduğu gibi hayvan başına 1255 lira para cezası uygulanacak. Hayvanlara kötü davrananlar ile kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunanların cezası ise 625 lira olacak.

Kurban kesen ve hayvanı yüzerek et taksimi yapan kimselerin etle temas eden uzuvlarında yara olmaması, bu durumda olanların kesim, yüzme ve et taksimi işini yapmaları zorunlu ise hijyenik eldiven kullanmaları gerekiyor.