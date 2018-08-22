Diyanet İşleri Başkanlığından Nijerya'da 50 bin kişiye kurban eti yardımı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da düzenlenen kurban eti yardımında 300 büyükbaş hayvan kurban edilerek yaklaşık 50 bin kişiye kurban eti ulaştırıldı.

Türkiye'nin Abuja Din Hizmetleri Ataşesi Ali Kaşıkırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı vesilesiyle Nijerya'da 300 büyükbaş hayvan kurban ettiklerini dile getirdi.

Kaşıkırık, "Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Türkiye'den gelen yardımlarla Nijerya'da 300 büyükbaş hayvan kurban ettik. Bu hayvanlarda toplam 2 bin 100 hisse bulunmaktadır." dedi.

Nijerya'nın başkenti Abuja başta olmak üzere Kaduna, Nasarawa ve Kano gibi eyaletlere de kurban eti yardımı yapacaklarını vurgulayan Kaşıkırık, en az 10 eyalette kurban dağıtımı yapılacağını ve kurban etlerinden yaklaşık 50 bin kişinin faydalanacağını belirtti.

Kaşıkırık ayrıca, "Nijerya ile Türkiye mesafe olarak uzak ancak Türkiye'den gelen bu yardımlar, iki ülke arasındaki insanların gönüllerini yaklaştırıyor." diye konuştu.

