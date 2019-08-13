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Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinden kurban yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 20:26 | Son Güncelleme

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen: "Bu yıl 150 ülke ve 500'e yakın farklı bölgede hayırseverlerin ve hissedarların emanetlerini, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara ulaştırdık"

KÖLN (AA) - Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen, bu yıl 150 ülke ve 500'e yakın farklı bölgede kurban yardımı yaptıklarını söyledi.

Türkmen, DİTİB Genel Merkezi'nde düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, bayramların kardeşlik bağlarını güçlendiren, birlik, beraberlik, paylaşma günleri olduğunu ifade etti.

DİTİB'in Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile birlikte yürüttüğü "Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu" hakkında bilgi veren Kazım Türkmen, "Bu yıl 150 ülke ve 500'e yakın farklı bölgede hayırseverlerin ve hissedarların emanetlerini, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara ulaştırdık." dedi.

Türkmen, kampanyanın sloganının ''Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" olduğunu hatırlatarak, ''Bizlere bu hayır yolculuğunda eşlik eden, desteklerini esirgemeyen kardeşlerimize teşekkür ediyor, kurbanlarının hak katında makbul olmasını niyaz ediyorum." diye konuştu.

Bayramların sevinçlerin paylaşıldığı tüm Müslümanların ortak günü olduğunu vurgulayan Kazım Türkmen, "Kurban Bayramı'nın yaşadığımız topluma, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyor, Kurban Bayramınızı tebrik ediyor ve kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya bayramlaşma

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