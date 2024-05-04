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Diyanet, lüks aracın ardından 'özel yemek' listesiyle gündem oldu: Haftanın dört günü kebap, iskender, biftek...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
04.05.2024 11:53
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Diyanet son günlerde lüks araç kiralamalarıyla gündemdeydi. Şimdi de ortaya çıkan özel yemek listesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İhale dosyasında haftanın dört gününde biftek, bonfile, et haşlama, et kızartma, tavuk, ciğer, kebap türleri ön plana çıkarılırken 3 günde çıkan sebze yemeklerinde ise yeterli oranda et kullanılması vurgusu dikkat çekti.

Diyanet, lüks aracın ardından 'özel yemek' listesiyle gündem oldu: Haftanın dört günü kebap, iskender, biftek...

Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için kiralanan lüks otomobil kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Tepki çeken kiralamanın ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Diyanet İşleri'nin özel yemek listesi ortaya çıktı. Menüdeki zengin liste dikkat çekerken sebze yemeklerinde dahi 'yeterli oranda et kullanılacak' vurgusu bir kez daha tartışma konusu oldu.

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13 MİLYON YEMEĞE

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre Diyanet, Elazığ Harput Dini İhtisas Merkezi’ndeki "Aday din görevlileri" için 26 Mart’ta yemek ihalesi düzenledi. 210 günlük yemek hizmeti için düzenlenen ihaleyi, yaklaşık 13 milyon TL teklif veren Aşsa Grup Yemekçilik Şirketi aldı.

İSTENİLEN YEMEKLER DİKKAT ÇEKTİ

Diyanet’in hazırladığı ihale dosyasında ise istenilen yemeklere dair ayrıntılara yer verildi. Buna göre haftanın dört günü biftek, bonfile, rosto, iskender gibi etli yemekler ana yemek olacak.

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BirGün gazetesindeki habere göre; Diyanet’in "özel yemek" listesi ise şu şekilde:

"Haftanın dört gününde biftek, bonfile, et haşlama, et kızartma, rosto, tavuk, ciğer, kebap türleri, rosto, kuru köfte, İzmir köfte, kadınbudu köfte, dalyan köfte, iskender kebap vb. gibi etin hakim olduğu yemekler ana yemek olarak verilecek.

Haftanın üç gününde de mevsime göre taze sebzeler, kuru sebze yemekleri parça etli konserve ya da taze sebze yemekleri, bezelye, patlıcan musakka, etli dolma ve sarmalar vb. (bu yemeklerde de yeterli oranda et veya kıyma kullanılacaktır) verilecek. Garnitürler yemek çeşidi sayılmayacaktır. Dini bayramlarda da etin hakim olduğu ana yemekler verilecek.

Dana eti; 1,5-2 yaş arasındaki danalardan elde edilmiş olacak.

Tavuklar: Orta derecede derin ve uzun göğüs kemiğinin sivri kısmına kadar tüm uzunluğunca taşıdığı et dolayısıyla, ona yuvarlak bir görünüm vermeye yetecek kadar etli, üzerinde boyun bulunmayan, kanat tamamen çıkarılmış ve sırt kemiği alınmış olacaktır.

But: İyi etlenmiş, aşağı doğru taşıdığı et dolayısıyla yuvarlak, dolgun bir görünüş kazanmış, arka orta ayrılmış ve kuyruk sokumu alınmış olmalı.

Yemek üretiminde kullanılacak kuru gıdalar, yeni sene mahsulü, yeterli derecede kurumuş, taneleri tek çeşitli, normal büyüklükte olacak, buruşmuş olmayacak, piyasanın en iyisi ve lezzetli cinsinden olacak.

Makarna ve böreklerde beyaz peynir veya kaşar kullanılacak."

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Diyanet İşleri Başkanlığı kebap iskender yemek
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