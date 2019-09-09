HABER

Diyanet, Muharrem ayı iftarı ve Kerbela Şehitlerini Anma programı gerçekleştirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.09.2019 21:19 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı 10.

Diyanet İşleri Başkanlığı 10. Muharrem ayı günü ve Kerbela Şehitleri anma amacıyla iftar programı düzenledi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Muharrem ayı 10. günü iftarı ve Kerbela Şehitlerini Anma Programı, Diyanet İşleri Başkanlığın’da gerçekleştirildi. Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Dünya Ehlibeyt Vakfı Genel Başkanı Fermani Altun, Diyanet İşleri Başkan Yardımları ve üst düzey yöneticiler ile Alevi, Bektaşi ve Caferi mezheplerinin kanaat önderi katıldı.
"Kerbela’yı doğru okumalı dersler çıkarmalı"
İftar yemeği sonrasında konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bugün Kerbela’nın acısını kalbinin derinliklerinde yaşayan Müslümanlara düşen en hayati ve tarihi görev, Kerbela’yı doğru okumak, doğru anlamak ve doğru dersler çıkarmaktır. Tarihten ibret alınmadığı takdirde yeni acıların, yeni dramların yaşanması kaçınılmazdır. Kerbela’nın bize öğrettiği en büyük mesaj birlik, beraberlik ve kardeşliği muhafaza etmek, fitne ve tefrikaya karşı uyanık olmaktır. Dolayısıyla Kerbela bütün ümmetin her ferdinin kalbini birleştirerek tek bir kalbe ve tek bir vicdana dönüştürmelidir. Eğer bu mesajı hayata dönüştürmez isek İslam coğrafyasında, hüznün ve matemin en acılı hikâyeleri yaşanmaya devam edecektir. Kerbela’yı anlamak Hz Hüseyin’i iyi tanımaktır. Elbette Hz. Hüseyin’in yolu, Allah’ın elçisi Muhammet Mustafa‘nın (sallallahu aleyhi ve sellem) yoludur. Hz. Hüseyin sevmek, onun şahsında somutlaşan değerleri ve destanlaşan erdemleri yaşama ve yaşatma gayreti içinde olmaktır. Bilindiği gibi bu erdemlerin ilki zulme ve haksızlığa karşı çıkmaktır. Zulüm olan yerde adalet olmaz; diğer bir ifadeyle, haksızlığın bulunduğu yerde hakkaniyetten söz etmek mümkün değildir. Hüseynî anlayışın diğer bazı ilkeleri ise sadakat, vefa, samimiyet gibi ahlakî erdemlerdir! Hz. Hüseyin, hayatı ile doğruluk ve sadakatin simgesi; İslam’ın hakkaniyetine karşı vefa ve bağlılığın timsali olmuş, Dedesi Muhammed Mustafa ile gönderilen umdelere karşı ihlas ve samimiyetin şiarı haline gelmiştir" dedi.
"Annelerin feryadı ve direnişi, terör ve çatışma isteyenlere karşı en onurlu duruş"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise davet edildiği kürsüde, "Kerbela içinde barındırdığı ibretlik dersler ve hikmetlerle bize birliği, kardeşliği korumanın; nifaktan ve tefrikadan uzak durmanın önemini göstermektedir. Hz. Hüseyin’i anlayarak; daima haksızlığın ve zulmün karşısında sapa sağlam durmayı öğretmektedir. Kerbela’nın bıraktığı miras ve dersle, ne kutsallarımızı, kıblemizi, rehberimizi ne de ehlibeytimizi ayrışmanın çıkış noktası yapmamalıyız. Ancak ne yazık ki bugün İslam dünyasını ayrışmalar, kan ve gözyaşı sarmış durumdadır. Dünyadaki Müslümanlar; mezhepçilik, ırkçılık ve terör fitnesi yüzünden ciddi yaralar almaktadır. DEAŞ, FETÖ, El Kaide, Boko Haram, PKK ve Eş Şebab gibi taşeron örgütler Müslümanların yaşadıkları coğrafyalarda fitneyi körüklemektedir. Terörün Suriye’de, Yemen’de katlettiği insanların tamamı etnik be mezhebi kimliği ne olursa olsun bizim öz kardeşlerimizdir. Kabil’de, Bağdatt’a, Humus ’ta ve İdlib’de çocuklar öldükçe terörden ve belirsizlikten beslenenler kazanıyor, müslümanlar ne yazık ki kaybediyor. Bu çatışma Kürt, Türk, Alevi, Şii, Sünni hepimizin kaybettiği insani krizdir. Türkiye bölgede barışın ve çatışmalara karşı umut olmuştur. Barışın bir diğer umudu da evlat acısıyla feryat eden Diyarbakır’lı annelerdir. Diyarbakır’da çocukları dağa kaçırılan annelerin feryadı ve direnişi, terör ve çatışma isteyenlere karşı en onurlu duruştur" diye konuştu.

PARTNERUçak tuvaletinde rezalet! Ünlü sporcu böyle yakaladıUçak tuvaletinde rezalet! Ünlü sporcu böyle yakaladı
Kılıçdaroğlu: Kendi tarihinden habersiz siyasetçiler varKılıçdaroğlu: Kendi tarihinden habersiz siyasetçiler var
CHP Sözcüsü Öztrak: “CHP, Cumhuriyeti er geç tam demokrasi ile taçlandıracaktır”CHP Sözcüsü Öztrak: “CHP, Cumhuriyeti er geç tam demokrasi ile taçlandıracaktır”

En Çok Okunan Haberler

AK Partili ismin sözleri Ekrem İmamoğlu'nu sinirlendirdi

AK Partili ismin sözleri Ekrem İmamoğlu'nu sinirlendirdi

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine yanıt!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine yanıt!

Son dakika: Erdoğan tüm büyükşehir belediye başkanlarını Ankara'ya davet etti

Erdoğan'dan sürpriz davet! Hepsini Ankara'ya çağırdı

Bülent Arınç'tan Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilişkin dikkat çeken sözler

Arınç'tan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilişkin dikkat çeken sözler

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

İBB Meclis toplantısında gerginlik! AK Partili ismin sözleri Ekrem İmamoğlu'nu sinirlendirdi

AK Partili ismin sözleri Ekrem İmamoğlu'nu sinirlendirdi

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin Yaşar Okuyan'a verdiği yanıt tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.