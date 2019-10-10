Diyanet namaz vakitlerinde birliği sağlayacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca, namaz vakitleri konusunda Müslümanlar arasındaki ihtilaflara son vermek ve birliği temin etmek amacıyla 2020 yılında geniş katılımlı bir kongre yapılmasının planlandığı belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Avrupa'nın pek çok bölgesinde yılın bazı dönemlerinde namaz vakitlerinin hiç oluşmadığı ya da çok erken veya geç oluşmasından kaynaklı olarak vakitlerin tespitinde sorunların yaşandığına işaret edildi.

Vakit problemini Kur'an ve sünnet ışığında çözmeye çalışan ilim adamlarının pek çok farklı görüş ve uygulama ortaya koyması nedeniyle farklı takvimlerin uygulandığı, bu durumun da Müslümanlar arasında ihtilaf yaşanmasına neden olduğu aktarılan açıklamada, başkanlığın ihtilafları ortadan kaldırmak ve Müslümanların birliğini temin etmek amacıyla 2020 yılında geniş katılımlı bir kongre yapmayı planladığı vurgulandı.

Açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulunca kongre hazırlıklarını yürütmek için alanında uzman din adamları ve astronomlardan oluşan ilmi komisyon kurulduğu kaydedildi.