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Diyanet namaz vakitlerinde birliği sağlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 16:12 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığınca, namaz vakitleri konusunda Müslümanlar arasındaki ihtilafları ortadan kaldırmak ve birliği temin etmek amacıyla 2020 yılında geniş katılımlı kongre yapılmasının planlandığı bildirildi

Diyanet İşleri Başkanlığınca, namaz vakitleri konusunda Müslümanlar arasındaki ihtilaflara son vermek ve birliği temin etmek amacıyla 2020 yılında geniş katılımlı bir kongre yapılmasının planlandığı belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Avrupa'nın pek çok bölgesinde yılın bazı dönemlerinde namaz vakitlerinin hiç oluşmadığı ya da çok erken veya geç oluşmasından kaynaklı olarak vakitlerin tespitinde sorunların yaşandığına işaret edildi.

Vakit problemini Kur'an ve sünnet ışığında çözmeye çalışan ilim adamlarının pek çok farklı görüş ve uygulama ortaya koyması nedeniyle farklı takvimlerin uygulandığı, bu durumun da Müslümanlar arasında ihtilaf yaşanmasına neden olduğu aktarılan açıklamada, başkanlığın ihtilafları ortadan kaldırmak ve Müslümanların birliğini temin etmek amacıyla 2020 yılında geniş katılımlı bir kongre yapmayı planladığı vurgulandı.

Açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulunca kongre hazırlıklarını yürütmek için alanında uzman din adamları ve astronomlardan oluşan ilmi komisyon kurulduğu kaydedildi.

Komisyonun, kongre çalışmalarına altyapı oluşturması amacıyla 28-30 Eylül tarihlerinde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş başkanlığında fecir ve şafak gözlemi yaptığı anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlıklı bir sonuca ulaşılabilmesi amacıyla ışık kirliliğinin nispeten az ve ufkun açık olduğu Bolu ili Gerede ilçesinin yüksek mevkileri gözlem yeri olarak tercih edildi. Yapılan gözlemler sonucunda, başkanlığımız tarafından belirlenen imsak ve yatsı vakitlerinin doğruluğu bir kez daha gözlem ekibi tarafından teyit edilmiş oldu. Diğer taraftan gözlem heyeti, safer ayının ilk hilalini de gözleme imkanı buldu. Bölgede, ayın güneşten 49 dakika sonra batacağı ve güneş battığı anda hilalin 8 derece 12 dakika ufkun üstünde bulunacağı hesapla tespit edilmişti. Astronomik hesaplara uygun olarak hilal, Türkiye’nin de içinde yer aldığı geniş bir coğrafyadan görüldü."

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Anahtar Kelimeler:
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş diyanet işleri başkanlığı

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