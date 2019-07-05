Diyanet nikahsız birliktelikleri ve LGBTİ'leri hedef aldı

Hutbe ayrımcı ifadeler içerdiği gerekçesiyle tepki çekti.Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tüm camilerde okunan ve web sitesinde de yayınlanan Cuma Hutbesi'nde eşcinselliğin "sapkınlık" olarak tanımlanması ve nikahsız yaşamanın haram olduğunun söylenmesi tartışma yarattı.

Nikahın kutlu bir sözleşme olduğunun vurgulandığı hutbede "Evlilik dışı birliktelikler ve 'cinsel özgürlük' adı altında gündemde tutulmaya çalışılan 'serbest yaklaşımlar' ise kadının da erkeğin de saygınlığını ve haklarını korumaktan uzaktır. Meşru ve muteber bir nikâh olmadan yaşanan birliktelik, Allah tarafından haram kılınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"Fıtratın kodlarıyla oynamak"

Eşcinselliğin de hedef alındığı hutbede "Irkımızı, rengimizi ve ömrümüzü olduğu gibi cinsiyetimizi de Yüce Yaratan belirlemiştir. Fıtratın kodlarıyla oynamak, yaratılıştan gelen özellikleri değiştirmeye çalışmak sünnetullaha aykırıdır. Cinsiyete müdahale eden ve cinsiyetsizliğe davet eden çabalar sadece bireyin değil bütün bir neslin felaketini hazırlar. Cinsiyet seçimini kişisel bir özgürlük alanı gibi göstererek ilahi iradeyi yok saymak, haddi aşma ve kulluktan sapmadır. Tarih boyunca bütün inançlar bu tür anlayışları şiddetle reddetmiş ve lanetlemiştir" denildi.