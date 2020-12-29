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Diyanet personel alımı 2021... Diyanet'e cami rehberi ve PDR öğretmen alımı başvuru şartları ve tarihleri!

29.12.2020 12:12 | Son Güncelleme:
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Diyanet personel alımı 2021... Diyanet'e cami rehberi ve PDR öğretmen alımı başvuru şartları ve tarihleri!

2021 Diyanet personel alımı ve kadro açığı merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bünyesinde görevlendirilmek üzere KPSS 50 puanla başlayan KPSS puanlarıyla personel alımı yapılacak. Diyanet'in alacağı 78 personelin 40'ı Cami Rehberi, 38'i ise PDR öğretmeni olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı PDR öğretmen alımı başvuru şartları ve tarihleri ile birlikte, cami rehberi alımı başvuru şartları ve tarihleri haberimizde...

Son dakika... Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden yayınladığı duyuruda 78 personel alımı yapacağını yayımladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 78 personel alımı başvuru şartları neler olacak merak ediliyor. Diyanet'in bünyesinde yapılacak olan personel alımlarından 40'ı cami rehberi olacak, 38 kişi ise PDR öğretmeni olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın personel alımı şartlarının başında ise dil puanı şartı olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı PDR öğretmen alımı başvuru şartları ve tarihleri ile birlikte, cami rehberi alımı başvuru şartları ve tarihleri haberimizde...

2021 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PDR ÖĞRETMENİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başkanlığın Taşra Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, öğrenim durumu ve adedi belirtilen kadrolara 2020 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan Öğretmen (PDR) alımı yapılacaktır.

diyanet personel alımı 1

DİYANET PDR ÖĞRETMENİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Üniversitelerin lisans düzeyinde tabloda belirtilen bölümlerinin birisinden mezun olmak,

3. 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP121 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

DİYANET PDR ÖĞRETMENİ ALIMI BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacaktır.

2. Müracaat işlemleri 30.12.2020-13.01.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında yapılacaktır.

3. Adayların mezuniyet durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Üniversite ve orta öğretim bilgileri ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar, mezuniyet bilgilerini bu kurumlar aracılığıyla kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

2021 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI CAMİ REHBERİ ALIMI

Başkanlığın Taşra Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, öğrenim durumu ve adedi belirtilen kadrolara 2020 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan Cami Rehberi alımı yapılacaktır.

diyanet personel alımı 2

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI CAMİ REHBERİ BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezun olmak,

3. 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,

4. Sınava müracaatların son günü itibari ile son 5 (beş) yıl içerisinde,Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinin herhangi birinden en az 40 (Kırk) puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak ya da Başkanlıkça belirlenecek dillerin resmi olarak konuşulduğu ülkelerde en az ortaöğretimini tamamladığını belgelendirmek. (Dil belgesi için ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil eşdeğerlilikleri esas alınacaktır.)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI CAMİ REHBERİ BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

2. 1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından “sinav.diyanet.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacaktır.

2. Müracaat işlemleri 30.12.2020–13.01.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında yapılacaktır.

3. Adayların mezuniyet durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Üniversite ve orta öğretim bilgileri ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar, mezuniyet bilgilerini bu kurumlar aracılığıyla kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

7. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır.

SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR

1. Sınava ilişkin tüm duyurular Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr)​ ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

2. “Sınav Giriş Belgesi" alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından “sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

3. Sınav ve yerleştirme işlemleri ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI

1. Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.

2. KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil, sözlü sınava çağrılacaktır.

3. Sınav Konuları;

Adaylar sınavda aşağıdaki konulardan komisyon tarafından ayrı ayrı puan verilerek değerlendirilecektir.

a) Mesleki bilgi düzeyi, (70 puan)

b) Genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (15 puan)

c) İfade yeteneği, muhakeme gücü, temsil ve ikna kabiliyeti. (15 puan)

4. Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

5. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. 6. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

7. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır.

III. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR

1. Sınava ilişkin tüm duyurular Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr)​ ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

2. “Sınav Giriş Belgesi" alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından (sinav.diyanet.gov.tr) adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

3. Sınav ve yerleştirme işlemleri ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI

1. Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.

2. KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil, sözlü sınava çağrılacaktır.

3. Sınav Konuları; Adaylar sınavda aşağıdaki konulardan komisyon tarafından ayrı ayrı puan verilerek değerlendirilecektir.

a) Adayın mezun olduğu lisans programına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (70 puan)

b) Genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (15 puan)

c) İfade yeteneği, muhakeme gücü, temsil ve ikna kabiliyeti. (15 puan)

4. Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

5. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

6. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

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