Diyanet, protokolde Genelkurmay'ın önüne geçti

Cumhurbaşkanlığı'ndaki 30 Ağustos töreninde Diyanet İşleri Başkanı, Genelkurmay Başkanı'nın önünde yer aldı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Tebrik Töreni, devlet protokolünde yapılan çarpıcı bir değişikliği gün yüzüne çıkardı. Daha önce 52'nci sırada yer alan Diyanet İşleri Başkanı, 40 sıra yükselerek Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının da önüne devlet protokolüne girdi. Diyanet İşleri Başkanı 12'nci sırada yer alırken, Genelkurmay Başkanı ancak 14'inci sırada kendisine yer bulabildi.

2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmeden önce Başkent Protokol Listesi'nin ilk üç sırasında TBMM Başkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı yer alıyordu. Ancak sistem değişikliğinin ardından listeden Başbakan çıkarıldı. Buna karşılık 2018'den bu yana Cumhurbaşkanlığı tarafından yeni bir Devlet Protokol Listesi yayınlanmadı.

Gayri resmi değişiklik tebrik töreninde

Ancak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Tebrik Töreni'nde gayri resmi olarak yeni devlet protokol listesinin hayata geçtiği görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni protokol listesindeki sıralamaya göre tebrikleri kabul etti.

AKP Grup Başkan Vekili, yargının önünde

Yeni hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı ilk iki sırada yer aldı. Bu isimleri, daha önceki listede Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Başkanları izliyordu. Dünkü törende ise yüksek yargı başkanlarından önce "AKP Grup Başkan Vekili"nin adı çağrıldı. Bu sıfatla Mahir Ünal, Erdoğan'ı tebrik etti.

Diyanet 40 sıra yükseldi, Genelkurmay'ı geçti

Parlamenter sistemde uygulanan protokol listesinde Diyanet İşleri Başkanı 52'nci sırada bulunuyordu. Ancak dünkü törende Diyanet İşleri Başkanı'nın 40 sıra öne geçtiği görülü. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 12'nci sırada Erdoğan'ı tebrik etti.

Genelkurmay, Diyanet'in arkasında

Genelkurmay Başkanı ise Diyanet İşleri Başkanı'ndan sonra protokolde kendisine yer bulabildi. Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlarının adı 14'üncü sırada anons edildi. Genelkurmay'dan önce 13'üncü Sırada Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı geldi.

Genelkurmay Başkanı geçen yıl öndeydi

Geçen yılki törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları 11'inci sırada yer almıştı. Bu yıl Yaşar Güler, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da gerisine düşmüş oldu.

Cumhur ittifakı ayarı

Protokol listesine Cumhur İttifakı düzenlemesi de yapıldı. Daha önce TBMM Başkan Vekilleri, TBMM'de Grubu Bulunan Siyasi Parti Genel Başkanları'ndan bir sıra önde geliyordu. Ancak dünkü törende MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin adı 9'uncu sırada anons edildi, ardından ise TBMM Başkan Vekilleri geldi.

Alican Uludağ

© Deutsche Welle Türkçe

