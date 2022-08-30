Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı Aleyna Tilki'yi hedef göstermişti! Havva Tilki paylaştı: Belediye başkanı...

Çorum’un Osmancık ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye tarafından düzenlenecek olan Pırlanta Pirinç Festivali’nde sahne alacak olan Aleyna Tilki’nin konseri için Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanar yaptığı açıklamayla tepki çekti.

Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanar "Aleyna Tilki, Osmancık'ta konser verecekmiş... Şehrin kültürüne, sanatına, sosyal yaşamına, geleneklerine, değerlerine ve inancına katkı sağlamayan, dini ve milli değerleri ayaklar altına alanları Osmancık’ta görmek istemiyoruz. Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan, LGBT savunucusu kişilerin sanatçı kimliğiyle insanların önüne rol model gibi sunulmasına karşıyız. Şehrin idarecilerini toplumsal hassasiyetleri dikkate almaya ve programın iptali için gereğini yapmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

HAVVA ÖZTEL DUYURDU

Gözler ise belediye başkanına çevrildi. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel herkesin merak ettiği konuda bir açıklama paylaştı.

Havva Öztel'in paylaşımında "Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör özellikle Aleyna Tilki'nin sahne almasını istemiş ve sahne için hazırlıklar başlamış. Ne güzel bir cevap olmuş teşekkür ederiz" dedi.



