MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı Aleyna Tilki'yi hedef göstermişti! Havva Tilki paylaştı: Belediye başkanı...

Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı Aleyna Tilki'yi hedef göstermişti! Havva Tilki paylaştı: Belediye başkanı...

30.08.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, sosyal medyadan Aleyna Tilki'nin Osmancık'ta yapılacak konserinin iptal edilmesi için çağrıda bulunmuştu. Gündeme gelen ve tepki çeken açıklama sonrası Aleyna Tilki'nin annesi bir paylaşım yaparak belediye başkanının harekete geçtiğini duyurdu.

Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı Aleyna Tilki'yi hedef göstermişti! Havva Tilki paylaştı: Belediye başkanı...

Çorum’un Osmancık ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye tarafından düzenlenecek olan Pırlanta Pirinç Festivali’nde sahne alacak olan Aleyna Tilki’nin konseri için Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanar yaptığı açıklamayla tepki çekti.

Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanar "Aleyna Tilki, Osmancık'ta konser verecekmiş... Şehrin kültürüne, sanatına, sosyal yaşamına, geleneklerine, değerlerine ve inancına katkı sağlamayan, dini ve milli değerleri ayaklar altına alanları Osmancık’ta görmek istemiyoruz. Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan, LGBT savunucusu kişilerin sanatçı kimliğiyle insanların önüne rol model gibi sunulmasına karşıyız. Şehrin idarecilerini toplumsal hassasiyetleri dikkate almaya ve programın iptali için gereğini yapmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

HAVVA ÖZTEL DUYURDU

Gözler ise belediye başkanına çevrildi. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel herkesin merak ettiği konuda bir açıklama paylaştı.

Ekran Alıntısı

Havva Öztel'in paylaşımında "Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör özellikle Aleyna Tilki'nin sahne almasını istemiş ve sahne için hazırlıklar başlamış. Ne güzel bir cevap olmuş teşekkür ederiz" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ablasını arasındaki benzerlik şaşırttı! "İkiz gibisiniz"Ablasını arasındaki benzerlik şaşırttı! "İkiz gibisiniz"
Elini tutmadı! Utangaç halleri dikkat çektiElini tutmadı! Utangaç halleri dikkat çekti
Erotik sahneleriyle bilinen filmi izledi! "Çok fazla cinsellik sevmem ama..."Erotik sahneleriyle bilinen filmi izledi! "Çok fazla cinsellik sevmem ama..."
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki sosyal medya kripto para borsası ele para borsası borsalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çok fazla içildiğinde bakın ne yapıyor! Zararları şaşırtıyor

Çok fazla içildiğinde bakın ne yapıyor! Zararları şaşırtıyor

"Geldi, numarasını yaptı gitti" demişti! Ahmet Tatlıses'ten babasının sert sözlerine yanıt!

"Geldi, numarasını yaptı gitti" demişti! Ahmet Tatlıses'ten babasının sert sözlerine yanıt!

Başkan o kararı duyurdu: Kaymakamlık tarafından iptal edildi

Başkan o kararı duyurdu: Kaymakamlık tarafından iptal edildi

Lüks yatta skandal görüntü! Ekipler hemen harekete geçti

Lüks yatta skandal görüntü! Ekipler hemen harekete geçti

"Kalça illa ki açık şekilde olacak" yorumuna yanıt gecikmedi

"Kalça illa ki açık şekilde olacak" yorumuna yanıt gecikmedi

Bakan Soylu tanıttı! İşte yerli ve mili pasaport

Bakan Soylu tanıttı! İşte yerli ve mili pasaport

İlginizi Çekebilir

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.