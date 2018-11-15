Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Diyanet İşleri Başkanlığının ülkeye ve ümmet coğrafyasına hizmet eden bir kurum olduğunu belirterek, “Mazlumların çaresizlerin imdadına yetişen, iman ve hakikat ölçülerini her alanda ve herkese hatırlatmaya çalışan güzide bir devlet kurumumuzdur. Bu güzide kurumumuza ve onun başkanına karşı saldırı dilini kullananları, iyi niyetten yoksun, ön yargılı insanlar olarak niteliyoruz, ‘Diyanetime Dokunma-Diyanetine Sahip Çık' diyoruz” dedi.

Diyanet-Sen Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığını itibarsızlaştırmayı bir yöntem olarak kullanmanın hiçbir akıl ve vicdan tarafından kabul edilemeyeceği belirtildi.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, açıklamasında şunları kaydetti:

“Diyanet İşleri Başkanını insani bir davranış olan, geçmiş olsun ziyareti üzerinden yıpratmaya kalkmak, son günlerde hem Diyanet İşleri Başkanlığı hem de Cumhuriyet'in kurucu unsuru Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden dindarlarla laikleri karşı karşıya getirme projesi olarak okunmalıdır. 28 Şubat ve 27 Nisan döneminin aktif aktörlerinin de tekrar sahne aldığı bu proje tamamen dış kaynaklı bir projedir. Aslında maksat Atatürk ve dindarlık üzerinden toplumu germek ve bölmektir. Topluma zehirli bir hava pompalanıyor, daha önce defalarca işlediği görülmüş laik-dindar fay hattını harekete geçirmek için provokasyon peşinde olanlara bu millet fırsat vermeyecektir. Bu zihniyet içlerinde besledikleri kin ve öfkenin dışa vurumu için adeta bir fırsat bulmuştur. Bir hasta ziyaretine farklı anlamlar yükleyerek algı oluşturmaya kalkışmak kabul edilebilir bir durum değildir. Malum çevreler tarafından linç edilmek istenen Diyanet İşleri Başkanlığımızın koruyucu zırhı hükmünde olan hiçbir din görevlisi, bu oyuna gelmeyecek Diyanetinin ve onun başkanının yanında olacaktır. Diyanet İşleri Başkanının üzerinden kurumumuzu hedef aldıklarının farkındayız. Bizler bu davanın sahipleriyiz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın dünyada ve Türkiye'de sergilediği misyon ve sorumluluğun bazı odakları rahatsız ettiğini iyi biliyoruz.”