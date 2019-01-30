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Diyanet-Sen Genel Başkanı Bayraktutar: "İmamların eline sigara yakışmıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 16:11 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl hac ve umre organizasyonlarında sigara kullanmayan din görevlilerinin tercih edileceği ve daha sonraki yıllarda sigara kullananların sınava dahi giremeyecekleri açıklamasına Diyanet-Sen’den destek geldi.Diyanet çalışanlarının yetkili sendikası olan ve 85 bin üyesi bulunan Diyanet-Sen’in Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, din görevlilerinin eline sigaranın yakışmadığını, din görevlilerinin sigara bağımlılığını ortadan kaldırmak için yapılacak çalışmalara destek olacaklarını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl hac ve umre organizasyonlarında sigara kullanmayan din görevlilerinin tercih edileceği ve daha sonraki yıllarda sigara kullananların sınava dahi giremeyecekleri açıklamasına Diyanet-Sen’den destek geldi.
Diyanet çalışanlarının yetkili sendikası olan ve 85 bin üyesi bulunan Diyanet-Sen’in Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, din görevlilerinin eline sigaranın yakışmadığını, din görevlilerinin sigara bağımlılığını ortadan kaldırmak için yapılacak çalışmalara destek olacaklarını söyledi. Bayraktutar, “Din görevlileri içinde sigara kullanma oranı ne yazık ki yüzde 40 seviyelerinde. Daha sağlıklı, daha temiz, daha zinde bir aile olmak için sigara içen kardeşlerimize gereken yardım ve desteklerle bu oranı en az seviyeye düşürmeye çalışıyoruz” dedi.
Din görevlilerinin topluma örnek olması gerektiğini, vatandaşların din görevlilerinin şahsında dini gördüklerine dikkat çeken Bayraktutar, “Din görevlileri için sigara yakışıksız bir argüman. Bu illet ne kardeşlerimizin ellerine yakışıyor ne de görev alanımızda dile getirdiğimiz beden sıhhatine. Sağlığa en zararlı bağımlılıklardan bir tanesi olan bu kötü alışkanlığı terk etmeleri hususunda gerekli desteği, motivasyonu ve başarı hediyelerini kendilerine sunacağız” ifadelerini kullandı.
Sendika şubeleri aracılığıyla sigarayı bırakmak isteyen din görevlilerini ödüllendireceklerini ifade eden Bayraktutar, “Sigarayı bırakmak isteyen ve şubemize gelen din görevlilerimizi sigarayı bıraktıklarında ödüllendireceğiz. Şube başkanlarımızın illerimizde takip edeceği bu süreçle ilgili olarak ‘bir din görevlisine sigara en kötü düşmandır’ sloganıyla din görevlilerinin yanında olacağız” dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığının konuyla ilgili yaptığı açıklamayı desteklediklerini dile getiren Bayraktutar, “Biz büyük bir aileyiz, bu ailenin içinde bulunmak ne denli önemli ise aile bireylerinin sağlığı da bir o kadar önemlidir. Kendisine zarar veren ve çevreye de zarar yansıtan kardeşlerimiz her zaman tavır ve davranışlarında örnek olmuşlardır. Bundan sonraki süreçte de örneğimizi sağlık ve sıhhat olarak geliştirme amacındayız” dedi.

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