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Diyanet-Sen Genel Başkanı Bayraktutar Siirt’te

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 16:21 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve YÖK başkanını burada teşekkür ediyorum, onlar bizim derdimizi anladılar.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Bayraktutar Siirt’te

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve YÖK başkanını burada teşekkür ediyorum, onlar bizim derdimizi anladılar. Ama bu derdimizi ana muhalefet partisine diyanet çalışanları olarak anlatamadık” dedi.
Diyanet-Sen Genel Başkanı Bayraktutar, Diyanet-Sen Siirt şubesince düzenlenen "Din Görevlileriyle Buluşma" toplantısına katıldı. İlahiyat Önlisans mezunlarına, lisansa sınavsız geçiş hakkı tanıyan kararı değerlendiren Bayraktartutar Cumhuriyet Halk Partisi’nin tutumunu kınadı. Burada bir konuşma yapan Bayraktutar şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle Diyanet çalışanlarının hak ve hukukunu korumak amacıyla bir yola çıktık. Burada ana muhalefet partisi CHP’yi de kınıyorum. Niye kınıyorum, sınavsız lisans tamamlama hakkı dediğimiz zaman, bu benim meslektaşlarımın imam hatipler bir iki kitap daha fazla okusun, bilgi ve becerilerini artırsın düşüncesindeydik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve YÖK başkanını burada teşekkür ediyorum, onlar bizim derdimizi anladılar. Ama bu derdimizi ana muhalefet partisine diyanet çalışanları olarak anlatamadık. Ve bizi de anlamak istemiyorlar. Bunu Anayasaya Mahkemesine götürüp de ’anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır’ düşüncesiyle hareket etmesini kınıyorum. Neden, çünkü biz bu milletin evlatları bu devlete hizmet etmek isteyen daha becerikli daha kapasiteli din hizmetini layıkıyla götürülmesi açısında değerli çalışanlarımıza bu eğitim hakkının verilmesi bizleri memnun etmiştir. Şimdi ne olacak, iptal ettirdiniz de zevk mi aldınız. Hesabını da ödersiniz. Biz de zamanı gelinde diyanet camiası olarak bunu değerlendireceğimizi buradan hiç çekinmeden açık seçik söylüyorum, keşke bu olmamış olsaydı."

Diyanet-Sen Genel Başkanı Bayraktutar Siirt’te

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