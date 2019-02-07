HABER

Diyanet-Sen Genel Merkezi 3600 ek gösterge ile ilgili yazılı basın açıklaması yayınladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 10:43 | Son Güncelleme

Diyanet-Sen Genel Merkezinden yapılan açıklamada; sosyal medya üzerinden yapılan algının art niyet ve itibarsızlaştırma niyeti taşıdığını belirterek “3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların sürdürülmekte ve sonuçlanmış bir karara henüz ulaşmamışken bu hususa tepki verilmişçesine genel merkez yönetiminin imzasını taşıyarak sosyal medyada mesaj yayınlamak, algı ve argüman oluşturmak art niyet ve itibarsızlaştırma çalışmasından başka bir şey değildir” dedi.Açıklamada Diyanet-Sen’in uzun zamandan beri üzerinde çalıştığı, Cumhurbaşkanının müjdelediği 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek şöyle bildirdi; “Bu konu ile ilgili sonuçlanmış herhangi bir mevzu söz konusu değilken, meselenin sonuçlandığını dile getirerek sendikamız tarafından tepkiyle karşılanmış tarzda mesajlar yayınlamak tamamen art niyet taşımaktadır.

Diyanet-Sen Genel Merkezinden yapılan açıklamada; sosyal medya üzerinden yapılan algının art niyet ve itibarsızlaştırma niyeti taşıdığını belirterek “3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların sürdürülmekte ve sonuçlanmış bir karara henüz ulaşmamışken bu hususa tepki verilmişçesine genel merkez yönetiminin imzasını taşıyarak sosyal medyada mesaj yayınlamak, algı ve argüman oluşturmak art niyet ve itibarsızlaştırma çalışmasından başka bir şey değildir” dedi.
Açıklamada Diyanet-Sen’in uzun zamandan beri üzerinde çalıştığı, Cumhurbaşkanının müjdelediği 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek şöyle bildirdi; “Bu konu ile ilgili sonuçlanmış herhangi bir mevzu söz konusu değilken, meselenin sonuçlandığını dile getirerek sendikamız tarafından tepkiyle karşılanmış tarzda mesajlar yayınlamak tamamen art niyet taşımaktadır. Diyanet-Sen 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalarını sürdürülmekte ve sonuçlanmış bir karara henüz ulaşmamışken bu hususa tepki verilmişçesine genel merkez yönetimimizin imzasını taşıyarak sosyal medyada mesaj yayınlamak, algı ve argüman oluşturmak art niyet ve itibarsızlaştırma çalışmasından başka bir şey değildir.”
Sendika olarak geçmiş yıllarda mücadelesi verilen sınavsız geçiş için son sözün Diyanet-Sen Genel Merkezimizin resmi sayfasında ilan edilmediği müddetçe hiç bir söylem genel merkezin dili ve üslubumuz olmadığı hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “3600 ek gösterge ile ilgili bu uyarımızı yineleyerek son sözün henüz söylenmediğini, ısrarlı çalışmalarımızın sürdüğünü, Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi din görevlilerinin bu müjdeyi beklediğini, sonucun çok yakın bir zamanda arzu edilecek şekilde olacağını dile getirmekteyiz. Bu söylem ve çalışmaların aksine hiç bir liderimizin de konuyla ilgili bir açıklama yapılmamış, söz konusu çalışmanın hassasiyeti gözetilerek süreç işlemektedir. Değerli din görevlilerimizden istirhamımız resmi internet sayfamızdan yayınlanmadığı müddetçe hiç bir cümlenin, söylemin gerçeklik payı olmadığı bilinmelidir ki yönetim kadememizdeki hiç bir başkan ve başkan yardımcımız bu hususla ilgili sosyal medya araçları üzerinden bir açıklama yapmamıştır. İtibar suikastleriyle yapılmak istenen söz konusu mücadelenin akamete uğratılması için sendikamız dışından ve mücadelemize zarar vermek isteyenler tarafından kurgulanmıştır.”

PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
İstanbul'da tekstil atölyesinde yangınİstanbul'da tekstil atölyesinde yangın
Gökçeada’da feribot seferlerine ’fırtına engeli’Gökçeada’da feribot seferlerine ’fırtına engeli’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Bu kuzular üstün özellikli! İhale ile satılıyorlar!

Bu kuzular üstün özellikli! İhale ile satılıyorlar!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Vali duyurdu: Göçük altındaki Havva kızımızla temas kuruldu

Vali duyurdu: Göçük altındaki Havva kızımızla temas kuruldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın

İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın

Ateşli silahla vurulmuş halde bulundu! Hemen tedavi altına alındı

Son anda kurtarıldı! Hemen tedavi altına alındı

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 8 Şubat'ta 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Günlük burç yorumları 7 Şubat Perşmebe (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Manisa'da dehşet! Kahvehaneye pompalı tüfekle saldırdı

Manisa'da dehşet! Kahvehaneye pompalı tüfekle saldırdı

Kartal'da bina çöktü!

Kartal'da bina çöktü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.