HABER

Diyanet-Sen üyelerinden "ıslık" protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 12:10 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet- Sen) İstanbul şubesi üyesi bir grup, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle İstiklal Caddesi'nde düzenlenen yürüyüşte ezanın protesto edildiğini öne sürerek eylem yaptı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet- Sen) İstanbul şubesi üyesi bir grup, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle İstiklal Caddesi'nde düzenlenen yürüyüşte ezanın protesto edildiğini öne sürerek eylem yaptı. Grup Taksim Odakule'de önünde toplantı. Basın açıklaması öncesi Laleli Camii İmamı Emrullah Akbaş tarafından ezan okundu. Ezanın ardından İstanbul'daki 4 şube adına Diyanet-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Sezai Kaynar basın açıklaması yaptı. Kaynar, "Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemeli haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır" dedi. Açıklamanın ardından tekbir getiren grup dua okuyarak alandan ayrıldı.

Eski sevgilisinin arabasını yakmak isteyen kadına babaanne saksısı! Eski sevgilisinin arabasını yakmak isteyen kadına babaanne saksısı!
İcradan satılık 4 yıldızlı otelİcradan satılık 4 yıldızlı otel
Sakarya'da dağda mahsur kalan 7 genç kurtarıldıSakarya'da dağda mahsur kalan 7 genç kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanoyla karda kayıp mendereslerde kürek çektiler

Kanoyla karda kayıp mendereslerde kürek çektiler

Sakarya'da dağda mahsur kalan 7 genç kurtarıldı

Sakarya'da dağda mahsur kalan 7 genç kurtarıldı

Rahatlığın bu kadarı! Ev sahipleri şaşkına döndü

Rahatlığın bu kadarı! Ev sahipleri şaşkına döndü

Deniz sezonu başladı! Bu görüntüler Aydın'da çekildi

Deniz sezonu başladı! Bu görüntüler Aydın'da çekildi

Günlük burç yorumları 11 Mart Pazartesi (Mart ayı burç yorumları)

Ay, Boğa burcunda hareket ediyor!

Tesadüfün böylesi! Tarla sürerken tarihi eser buldu

Tesadüfün böylesi! Tarla sürerken tarihi eser buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.