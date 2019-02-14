Diyanet-Sen’den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a ziyaret

Diyanet İşleri Başkanlığının yetkili sendikası Diyanet-Sen yönetimi, 6. Olağan Genel Kurul sonrası ilk ziyareti Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a gerçekleştirdi. Diyanet-Sen heyeti Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Türkiye’nin en büyük din görevlileri sendikası olarak Diyanet İşleri Başkanlığının sivil toplum ayağını oluşturduklarını söyledi. Diyanet-Sen olarak sayısız kazanımlara imza attıklarını belirten Bayraktutar, “Biz, başkanlığımız çalışanlarının sorunlarını dile getiriyor, taleplerini ortaya koyuyoruz. Bu taleplerin karşılanması ve kazanıma dönüşmesinde çalışanlarının sesine kulak veren ve karşılık veren başkanlığımıza da teşekkür ediyoruz" dedi. Diyanet-Sen olarak başlattıkları her mücadelenin kurum çalışanlarının daha iyi şartlar altında hizmet vermesini sağlamak için olduğunu dile getiren Bayraktutar, yetkili ve etkili sendikacılığın doğası gereği üzerlerine düşeni dün nasıl yaptılarsa bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Bugün itibarıyla kazanımların yeterli olduğunu söyleyemeyeceklerini dile getiren Bayraktutar, “Çalışan camiasının eksik ve giderilmesi gereken hususları her zaman olacaktır. Bu ülkenin menfaatini kuşanan din görevlileri, ilmi hassasiyetler noktasında en iyi donanıma sahip olmalı dedik ve sınavsız geçiş talebimizi hükümetimize sunduk. Başta Cumhurbaşkanımızın talimatı ile din görevlilerine çok güzel bir alan açılmış oldu. Daha donanımlı, daha etkin ve daha yetkin din görevlileri için bu husus olmazsa olmazlar arasındaydı. Bugün şükürler olsun ki bu kazanım artık din görevlilerine hizmet etmektedir" dedi.

3600 ek gösterge

Bir başka taleplerinin de sürekli dile getirdikleri ve toplu sözleşme masasına taşıdıkları 3600 ek gösterge olduğunu söyleyen Bayraktutar, “Bu talebimiz de Türkiye’nin en yetkin makamınca olurunu alarak yasal düzenleme sürecine geçmek üzeredir. Biliyoruz ki yetiştirilirse yerel seçimler öncesi bu bir müjde olarak kazanım hanemize geçecektir. Bugüne kadar hiçbir surette din görevlilerini geri çevirmeyen, imamlarımıza, hocalarımıza değer veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Diyanet-Sen olarak dün olduğu gibi bugün ve yarın da talepleriyle Diyanet İşleri Başkanlığına geleceklerini ifade eden Bayraktutar, amaçlarının bu bayrağın bir adım daha ileri gitmesi, başkanlık çalışanlarının daha iyi şartlar altında çalışması olduğunu kaydetti. Konuşmasında sözleşmeli personelin 4+2 olan kadroya geçme süresinin Milli Eğitim Bakanlığı için açıklanan 3+1’e indirilmesi ve bu maddenin yasa çıkmadan önceki sözleşmeli personeli de kapsaması talebini dile getiren Bayraktutar, bu talebe de olumlu yaklaşılacağına inandığını dile getirdi. Bunun yanında sözleşmeli personelin ihtisas merkezi sınavlarına girmelerinin sağlanması hususunda çalışmaların istenilen şekilde sonuçlanacağına inancını da ifade eden Bayraktutar, "Biz Diyanet-Sen olarak il il, ilçe ilçe gezerek din görevlilerimizle bir araya geliyoruz. Meslektaşlarımızın sorun ve önerilerini Kurum İdari Kurul görüşmelerine taşıyoruz. Amacımız daha iyi ve daha etkin bir şekilde bu ülkenin değerlerine hizmet etmektir. Din görevlilerinden Kur’an kursu öğreticilerine, müftülük çalışanlarından hizmetli ve şoförlerimize kadar büyük bir aile, büyük bir güç olduğumuz unutulmamalıdır" dedi.

Hizmetlerin sunulmasında bir olumsuzluk yaşanmasının sadece bir meslek grubunun kaderi olamayacağını, başarısızlığı hazırlayan alt yapı eksiklerinin verimin ve icraatın düşmesine sebep olacağını belirten Mehmet Bayraktutar, “Bu sebeple daha etkin ve daha verimli bir kurumun oluşması çalışanlarına duyduğu ehemmiyetle doğru orantılıdır. Bizler de sivil toplum örgütü olarak üyelerimizin kazanım hanesini yükseltmeyi, kurumun başarısını yüceltmeyi hedef ediniyoruz. Çalışmalarımız dün olduğu gibi bundan sonraki yeni dönemde de aynı hız ve aynı duyarlılıkla devam edecektir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Diyanet-Sen’in kurumsal bir yapının sivilleşmiş ayağı olduğunu söyleyen Erbaş, “Diyanet-Sen’in her zaman başkanlığının ve çalışanların yanında olduğu bilinmektedir. Çalışmalarınızdaki üstün başarı teşkilat uyumunuzla doğru orantılıdır. Yeni döneminizin hayırlara vesile olmasını, din görevlilerimiz için elinizden geleni yapacağınızı biliyoruz” şeklinde konuştu.



