Diyanet'ten 81 ile yazı! Camilerde 'aç-kapa' dönemi

İzmir'de, bazı camilerin hoparlörlerinden korsan müzik yayını yapılması üzerine yurt genelinde tedbir amacıyla merkezi ezan sistemleriyle ilgili düzenleme yapıldı. Benzer provakatif eylemlerin önüne geçilmesi amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il müftülüğüne yazı gönderdi. Başkanlık gönderdiği yazıda, merkezi ezan sisteminden istifade eden cami ve mescitlerdeki alıcı cihazların veya amfilerin elektrik bağlantılarının ezan ve saladan 5 (beş) dakika önce aktive edilmesi ezan ve salanın bitiminde kapatılması talimatını verdi. Zaman ayarlı teknik araç ve gereçlerden de istifade edilebileceği vurgulanan yazıda, sistemin açık olduğu süre içerisinde herhangi bir sabotaj girişimine karşı din görevlilerinin daha hassas ve dikkatli olmaları istendi.

Başkanlığın gönderdiği yazının ardından Antalya Müftülüğü, kentteki tüm camilerin merkezi ezan sisteminde güçlendirme çalışması yaptı. Yeni uygulama ile imamlar veya cami görevlileri merkezi ezan sistemini aktif edip, ezan okunduktan sonra da kapatarak sabotaj girişimlerine karşı önlem aldı. Muratpaşa Camii'nde okunan ezan, merkezi sistemi aracılığıyla kentteki tüm camilerdeki alıcı cihazlardan duyuruldu. Tüm camilerdeki imam ya da din görevlileri ezan okunmadan önce merkezi cihazı aktif hale getirip, ezanın ardından kapalı konumda bekletti.