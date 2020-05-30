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  4. Diyanet'ten 81 ile yazı! Camilerde 'aç-kapa' dönemi

Diyanet'ten 81 ile yazı! Camilerde 'aç-kapa' dönemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 16:26 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir'de cami hoparlörlerinden 'çav bella' ve Seldağ Bağcan'ın şarkılarının korsan bir şekilde çalınmasının ardından merkezi ezan sisteminde önlem amacıyla yeni düzenlemeye gitti.

Diyanet'ten 81 ile yazı! Camilerde 'aç-kapa' dönemi

İzmir'de, bazı camilerin hoparlörlerinden korsan müzik yayını yapılması üzerine yurt genelinde tedbir amacıyla merkezi ezan sistemleriyle ilgili düzenleme yapıldı. Benzer provakatif eylemlerin önüne geçilmesi amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il müftülüğüne yazı gönderdi. Başkanlık gönderdiği yazıda, merkezi ezan sisteminden istifade eden cami ve mescitlerdeki alıcı cihazların veya amfilerin elektrik bağlantılarının ezan ve saladan 5 (beş) dakika önce aktive edilmesi ezan ve salanın bitiminde kapatılması talimatını verdi. Zaman ayarlı teknik araç ve gereçlerden de istifade edilebileceği vurgulanan yazıda, sistemin açık olduğu süre içerisinde herhangi bir sabotaj girişimine karşı din görevlilerinin daha hassas ve dikkatli olmaları istendi.

Başkanlığın gönderdiği yazının ardından Antalya Müftülüğü, kentteki tüm camilerin merkezi ezan sisteminde güçlendirme çalışması yaptı. Yeni uygulama ile imamlar veya cami görevlileri merkezi ezan sistemini aktif edip, ezan okunduktan sonra da kapatarak sabotaj girişimlerine karşı önlem aldı. Muratpaşa Camii'nde okunan ezan, merkezi sistemi aracılığıyla kentteki tüm camilerdeki alıcı cihazlardan duyuruldu. Tüm camilerdeki imam ya da din görevlileri ezan okunmadan önce merkezi cihazı aktif hale getirip, ezanın ardından kapalı konumda bekletti.

Ezanın dinin sembolü olduğunu ve evrensel mesajlar verdiğini vurgulayan Antalya Müftü Yardımcısı Mustafa Şimşek, şunları söyledi:

"Ezanların güzel bir şekilde vatandaşa ulaşması, birbirine yakın olan camilerimizin seslerinin karışmaması için merkezi ezan sistemi uygulanmaktadır. Son zamanlarda bir ilimizde meydana gelen tatsız olaydan, ezan sistemine sızılmasından dolayı tedbir alındı. Ezan okunmadan önce merkezi ezan sistemi açılıp, okunduktan sonra da kapanıyor. Herhangi bir arıza durumunda da tüm görevlilerimiz görevlerinin başında yer alıyor. Bundan sonra da daha düzenli herhangi bir karışıklık yaşanmayacak şekilde görevimize devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

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