Diyanet'ten "çocuklara zorunlu Kur'an kursu" açıklaması (Kur'an kursu zorunlu mu olacak?)

Son günlerdeki çıkışları nedeniyle yoğun eleştiri alan Diyanet İşleri Başkanlığı, 4-6 yaş grubu için Kur'an kurslarının zorunlu hale getirilmesini de içeren çalışma iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Başkanlığın 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu içerisinde yer alan "4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının okul öncesi zorunlu eğitimden sayılmasına yönelik MEB ve ilgili akademisyenlerle toplantı gerçekleştirilecektir" ifadesinin, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5 yaş için uyguladığı okul öncesi zorunlu eğitimin yerine 4-6 yaş Kur'an kurslarının getirilmesi" şeklinde yorumlanmasının doğru olmadığı savunuldu.

AİLELERİN TERCİHİ ÖNEMLİ!

Söz konusu maddede 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarını tercih eden ailelerin ve kurslara devam eden öğrencilerin mağdur olmaması için bu dönemlerinin zorunlu eğitim çerçevesinde değerlendirilmesinin müzakere edilmesinin planlandığını belirten Diyanet "Burada amaçlanan, Kur'an kurslarının zorunlu hale getirilmesi değil, Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur'an kurslarını tercih eden velilerin çocuklarının da zorunlu olarak düşünülen okul öncesi eğitimi almış kabul edilmeleridir" ifadelerini kullandı.



