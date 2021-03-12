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Diyanet'ten fitre açıklaması! 'Gerçeği yansıtmıyor'

12.03.2021 17:13 | Son Güncelleme:
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Diyanet'ten fitre açıklaması! 'Gerçeği yansıtmıyor'

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı fitre fiyatlarının açıklandığına dair çıkan haberleri yalanladı. Açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı için geçerli olacak fitre miktarının açıklandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Diyanet'ten 2021 fitre fiyatları ile ilgili haberlere ilişkin açıklama geldi.

Diyanet'in açıklaması şu şekilde;

"Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı için geçerli olacak fitre miktarının açıklandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Bugün bazı medya organlarında yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı için geçerli olacak fitre miktarının açıklandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Din İşleri Yüksek Kurulumuzun 2021 yılı fitre miktarına dair açıklaması, önümüzdeki hafta paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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