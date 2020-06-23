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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan flaş açıklama: Camilerde 5 vakit cemaatle namaz kılınabilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 20:26 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş camilerin sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açılacağını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan flaş açıklama: Camilerde 5 vakit cemaatle namaz kılınabilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Camilerimizi Cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin."


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