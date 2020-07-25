HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyanet'ten 'kurbanlık' uyarısı

Diyanet'ten 'kurbanlık' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 16:32 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kurbandan elde edilen et, sakatat, deri, yün ve süt gibi unsurların satılmasının caiz olmadığını bildirdi.

Diyanet'ten 'kurbanlık' uyarısı

Din İşleri Yüksek Kurulu, kurban konusunda dikkat edilmesi gereken bazı dini hususlara dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada "Kurbandan elde edilen et, sakatat, deri, yün ve süt gibi unsurların satılması caiz değildir. Zira Hz. Peygamber, 'Kim kurbanını derisini satarsa, kurban kesmemiş gibidir.' buyurmuştur. Bu itibarla kurban organizasyonu yapan kurumların da, kurbanlık hayvanın etlerini ve diğer parçalarını satmamaları, bunları ya hisse sahibine ya da onun rızası doğrultusunda dinen bağışlanması caiz olan şahıs veya hayır kurumlarına ulaştırmaları gerekir" denildi.

"KURBAN ETLERİNİN SATILMASI DOĞRU DEĞİLDİR"

Açıklamada ayrıca, "Bununla beraber kurban etlerinin satılarak bedelinin söz konusu yerlere harcanabileceğini muhtevi Kurul Görüşü, ilgili kişi ve kurumlar tarafından etlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması planlanarak gerekli çaba ortaya konulduğu halde, farklı nedenlerle fakirlere ulaştırılma imkanının sağlanamadığı ve telef olma tehlikesiyle karşılaşıldığı durumlara özel ve zarurete dayalı olarak verilmiş istisnai bir hükümdür. Bu nedenle belirli özel durumlara has bu görüşün, gerekçeleri ve verildiği şartlar dikkate alınmadan kapsamının genişletilerek henüz planlanma aşamasında kurban etlerinin bazı kişi ve kuruluşlar tarafından satılması doğru değildir. Netice itibarıyla Kurulumuzun kurban etlerinin satılabileceğine yönelik cevaz hükmü yukarıda açıklandığı üzere istisnai durumlarla ilgili olup, vekaletle kurban organizasyonu yapan kuruluşların henüz planlama aşamasında kurban etlerini satıma konu etmesi caiz değildir" ifadeleri kullanıldı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Genç kadın dehşeti yaşamıştı! Beylikdüzü'nde yakalandıGenç kadın dehşeti yaşamıştı! Beylikdüzü'nde yakalandı
Pınar'ın katledildiği bağ evinin kapısına kilit vurulduPınar'ın katledildiği bağ evinin kapısına kilit vuruldu
A101 kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları ne kadar?A101 kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları ne kadar?

En Çok Okunan Haberler

Diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

Diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

Korkuya neden oldu! Uzmanı uyardı: 1-2 metre uzağında kalınmalı

Korkuya neden oldu! Uzmanı uyardı: 1-2 metre uzağında kalınmalı

81 ile gönderildi! İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı talimatı

81 ile gönderildi! İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı talimatı

12 bin yıllık Dipsiz Göl yok olmuştu! Artık yasaklandı

12 bin yıllık Dipsiz Göl yok olmuştu! Artık yasaklandı

Atatürk paylaşımı! 'Bugün Ayasofya'da namaz kılmak hayal bile edilemezdi'

Atatürk paylaşımı! 'Bugün Ayasofya'da namaz kılmak hayal bile edilemezdi'

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

İlginizi Çekebilir

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Köpeği tecavüz ederek öldürmüştü! Flaş gelişme

Köpeği tecavüz ederek öldürmüştü! Flaş gelişme

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Diğer Haberler
Çorum'da 100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı

Çorum'da 100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı

Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı Afyonkarahisar’a nakledildi

Pınar'ın katili Avcı ile ilgili yeni gelişme!

İkiz kız çocuklarına cinsel istismar iddiasında anne ve 2 kişi tutuklandı

İğrenç olay! 9 yaşındaki ikiz kardeşlere cinsel istismar iddiası

300 bin TL'lik teklifi reddetti! Ayasofya Camii'ne hediye etmek istiyor

300 bin TL'lik teklifi reddetti! Ayasofya'ya hediye edecek

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Yahya Atmaca etkisiz hale getirildi

Yahya Atmaca etkisiz hale getirildi

Pınar'ın katledildiği bağ evinin kapısına kilit vuruldu

Pınar'ın katledildiği bağ evinin kapısına kilit vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.