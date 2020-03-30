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Diyanet'ten 'Maaşını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 21:48 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Maaşını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyası başlattı.

Diyanet'ten 'Maaşını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' kampanyası

Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Bakanlığı mensupları arasında 'Maaşını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' adında bir dayanışma kampanyası başlattığını söyledi.

Kampanyayı Twitter adresinden duyuran Erbaş, "Başkanlığımız mensupları arasında "Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" çağrısıyla yardım kampanyası başlattık. Teşkilatımızın güzide mensupları; süreçten ekonomik olarak olumsuz etkilenen kardeşlerimize destek olacak, iyilik ve hayra öncülük edeceklerdir." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
diyanet işleri başkanlığı Maaşını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş

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