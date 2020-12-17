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Diyanet'ten Milli Piyango fetvası... Milli Piyango bileti helal mi haram mı?

17.12.2020 13:37 | Son Güncelleme:
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce kişi Milli Piyango bileti alarak şansını denemeye başladı. Bilet almayan bazı vatandaşlar ise Milli Piyango almak haram mıdır araştırması yapıyor. Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Başkanı Cem Toker, "Milli Piyango bileti almak haram mıdır" sorusuna Diyanet'in verdiği cevabını takipçileri ile paylaştı. İşte Diyanet'ten gelen Milli Piyango açıklaması...

2021 yılına girmeye sayılı günler kala, binlerce vatandaş Milli Piyango biletini şimdiden aldı. Başta Eminönü’ndeki Nimet Abla olmak üzere birçok bayinin önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı saatlerde bilet bayilerinde salgına rağmen kuyruklar oluşturan vatandaşlar 2021 yılında Milli Piyango şansını yeniden deneyecek. Bazı vatandaşlar ise Milli Piyango helal mi haram mı araştırması yapıyor. "Milli Piyango bileti almak haram mıdır" araştırması yapan, Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Başkanı Cem Toker, bir partilinin Diyanet'e sorduğu "Milli Piyango haram helal midir" sorusuna gelen cevabı paylaştı. İşte Diyanet'in Milli Piyango fetvası...

MİLLİ PİYANGO OYNAMAK HARAM MI?

Toker, yeni yıla kısa bir süre kala binlerce vatandaşın merak ettiği 'Milli Piyango almak helal midir?' sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği yanıtı takipçileri ile paylaştı. Gelen yanıtta, "taraflardan birinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunların haram kılındığını" belirtildi.

LDP eski Başkanı Cem Toker’in, “Bir partilimizin Diyanete sorduğu ‘Milli Piyango bileti almak haram mıdır’ sorusuna gelen yanıt bu” ifadesi ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Diyanet şu ifadelere yer verdi:

“Taraflardan birinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları, kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre, şans faktörüne dayalı olan piyango toto, loto, iddia, müşterek, ganyan gibi tertip e oyunlar da kumardır ve haramdır. Geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile bu tür oyunların zararı da yaygın olmaktadır. Buna göre; milli piyango bileti ve çıkan ikramiyeyi almak haramdır.”

CEM TOKER

İLAHİYATÇILARDAN MİLLİ PİYANGO AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz yıllarda Milli Piyango "haram-helal" tartışması tekrar gündem olmuş ve ilahiyatçılar da bu tartışmalara dahil olmuştu. İşte ilahiyatçıların o açıklamaları...

İslam Hukukçusu ve ilahiyatçı Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır, önceki yıllarda Milli Piyango bileti almanın kumar olduğunu açıklayarak, tartışmasız haram olduğunu ifade etmişti.

Bayındır, Maide Süresi’nin 90’ıncı ayetinde ‘Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz’ açıklamasını paylaşarak, İslam'da Milli Piyango'nun yeri olmadığını aktarmıştı.

Açıklamasında ‘Milli’ kelimesinin kaldırılması tartışmasına da değinen Bayındır, “Milli Piyango’nun başındaki milli kelimesinin kaldırılması yetmez bu uygulamanın tümüyle kaldırılması gerekir” demişti.

"MİLLİ PİYANGO EMEKSİZ KAZANCA YOL AÇIYOR"

İlahiyatçı yazar Recep İhsan Eliaçık da geçmiş yıllarda "Milli Piyango oynamak haram mı helal mi" tartışmalarına katılarak yorum yapmıştı. Eliaçık, Milli Piyangonun emeksiz kazanca yol açması nedeniyle caiz olmadığını ifade etmişti.

İslam’ın iktisat-ekonomi görüşünün emeksiz her tür kazancın caiz olmadığı üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Eliaçık, açıklamasında bu oyunların emeksiz kazanç olduğu için caiz olmadığını savunmuştu.

Eliaçık, devamında şu ifadeleri kullandı:

"Milli denmesine gerek yok ki, idarenin tümden kapatılması lazım. Aslında böyle bir kuruma gerek de yok. Bunun yerine yardımlaşma ve dayanışma fonları kurulmalı. Bu fonların çalışma usulleri de bellidir. Tıpkı İslam’daki infak prensibi gibi, bu yardım ve dayanışma fonunun prensipleri haline getirilebilir." dedi.

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