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Diyanet'ten 'sosyal medya' uyarısı: Retweet kul hakkı ihlali

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 03:29 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gençlere her etkinlikte ‘ücretsiz’ dağıttığı “Peygamber ve Gençlik” kitabında çok konuşulacak ifadeler yer aldı. Kitapta, video paylaşım platformu olan YouTube’da ünlü olan isimler için “Kameralar bir ömür boyu kayıtta kalacak, en başarılı ‘YouTuber’lar hesap günü tespit edilecektir” ifadeleri yer aldı.

Diyanet'ten 'sosyal medya' uyarısı: Retweet kul hakkı ihlali

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gençlere her etkinlikte ‘ücretsiz’ dağıttığı “Peygamber ve Gençlik” kitabında gençlerin sosyal medya alışkanlığı için, “İnsan zaafları ve tutkuları ile insandır. İslam dini açısından önemli ve öncelikli olan bunlardan arınmış olmak değil, bunları kontrol altında tutarak iyi, faydalı ve dengeli bir hayatı inşa edebilmektir. Güç, servet ve şehvet tutkusunun yanında beğenilme arzusu, elindekinden daha fazlasına sahip olma tutkusu, takipçilerinin çokluğu ile övünme isteği (tekâsür) özellikle sosyal medya alanında gün yüzüne çıkardığımız zaaf noktalarımızdır” denildi.

"RETWEET KUL HAKKI İHLALİ"

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre; gençlerin kendisinin ve ailesinin mahremini açığa çıkarmasının doğru olmadığı belirtilen kitapta video paylaşım sitesi olan YouTube’da içerik üreten isimlere verilen ‘YouTuber’lar için, “Kameralar bir ömür boyu kayıtta kalacak, en başarılı ‘YouTuber’lar hesap günü tespit edilecektir” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, “İzni olmadığı halde bir başkasına ait herhangi bir fotoğraf ya da bilgiyi sosyal medya hesaplarında paylaşmak, bu şekildeki paylaşımları beğenmek ve retweet etmek kul hakkı ihlalidir” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
diyanet işleri başkanlığı sosyal medya youtuber Peygamber ve Gençlik retweet

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