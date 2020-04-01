Diyanet'ten yardım kampanyalarıyla ilgili 'zekat' açıklaması

Yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada " Zekatlar\u0131n bu g\u00fcnlerde ulusal d\u00fczeyde ba\u015flat\u0131lan dayan\u0131\u015fma kampanyalar\u0131 vas\u0131tas\u0131yla toplan\u0131p hak sahiplerine ula\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 caizdir." denildi.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farkl\u0131Taciz \u015f\u00fcphelisi kendisini eve kilitlediUyar\u0131lar \u00e7are etmedi! Koronavir\u00fcs pani\u011fi izdiham yaratt\u0131