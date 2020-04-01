HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyanet'ten yardım kampanyalarıyla ilgili 'zekat' açıklaması

Diyanet'ten yardım kampanyalarıyla ilgili 'zekat' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 11:58 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan koronavirüse karşı başlatılan yardım kampanyasıyla ilgili açıklama geldi.

Diyanet'ten yardım kampanyalarıyla ilgili 'zekat' açıklaması

Yapılan açıklamada " Zekatların bu günlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir." denildi.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı
Taciz şüphelisi kendisini eve kilitlediTaciz şüphelisi kendisini eve kilitledi
Uyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattıUyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattı
Anahtar Kelimeler:
diyanet Zekat koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Bilim Kurulu Üyesi: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Bilim Kurulu Üyesi: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

İlginizi Çekebilir

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

Bakan Soylu koronavirüse yakalanan polis sayısını açıkladı

Bakan Soylu koronavirüse yakalanan polis sayısını açıkladı

Diğer Haberler
e-Devlet'teki vefat sorgulama ekranı yeniden açıldı! Dikkat çeken detay

e-Devlet'teki vefat sorgulama ekranı yeniden açıldı!

Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey Türk yetkilisinden Türkiye açıklaması

DSÖ'nün üst düzey Türk yetkilisinden Türkiye açıklaması

Turhan Kaya kimdir? Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Turhan Kaya kaç yaşındaydı?

Kurtlar Vadisi Pusu'nun Ordinaryus'u vefat etti!

Taciz şüphelisi kendisini eve kilitledi

Taciz şüphelisi kendisini eve kilitledi

Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım! Dikkat çeken mesaj

Dikkat çeken mesaj!

Ülkelerin gün gün Koronavirüs vaka sayıları sıralaması (Türkiye kaçıncı sırada?)

Ülkelerin gün gün Koronavirüs vaka sayıları sıralaması (Türkiye kaçıncı sırada?)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.