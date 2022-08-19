Diyanet TV'de tepki çeken 'pantolon ve tayt' açıklaması! Sosyal medyada gündem oldu

İmam Halil Konakcı’nın "Kadın-erkek eşitliği tamamen yalan. Namazını kıldırt hanımına, başını örttür. Bak sokaklar ne hale geldi? Kasap dükkânı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor" sözleri sosyal medyada büyük tartışma yaratmıştı. Bu tartışmalar sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kanalı Diyanet TV, "Doğru tesettür nasıl olmalı?" sorusunu kanaldaki bir programa taşıdı.

Programın konuğu olan Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt, tesettürün örtünmek olduğunu belirterek, "Bir kadının; yabancılara yani kendisine nikâh düşen yabancı kişilere karşı el, yüz ve ayak dışındaki yerlerini kapatması gerekiyor. Örtünmek dini bir vecibe. Allah’ın bir emri" dedi.

'PANTOLONLAR DARACIK'

Söz konusu yerlerin vücut hatlarını belli etmeyecek ve teni göstermeyecek şekilde kapatılması gerektiğini söyleyen Bozkurt, pantolon ve tayt ile ilgili de açıklamada bulundu.

Bozkurt, "Hepimiz kabul edelim, pantolon dediğimiz şeyler, daracık şeyler oluyor. Hele hele kadınlarımızda... Son zamanlarda da tayt şeklinde pantolonları tasvip etmek, toplumun huzuruna onunla çıkmak tasvip edilir şeyler değil. Dini kuralların ihlalidir" diye konuştu. Bozkurt'un bu sözleri, sosyal medyada tepki çekti.

