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Diyanet TV online Kur'an kursu kayıt işlemleri nasıl yapılır?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 13:58 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı, online Kur'an kursu düzenleyeceğini duyurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında online Kur'an kursu konusuna vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Şimdi Diyanet TV'de yapılacak yaz Kur'an kursu için kayıtların nasıl yapılacağı araştırılıyor. İşte Diyanet TV online Kur'an kursu konusunun detayları...

Diyanet TV online Kur'an kursu kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Online Kur'an kursu yaz döneminin en çok merak edilen konularından biri oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında internet üzerinden gerçekleştireceği online Kur'an kursu konusu dikkat çekti. Buna göre Kur'an öğrenmek isteyenler yaz döneminde Diyanet TV'den faydalanabilecekler. İşte yaz dönemi online Kur'an kursu hakkında detaylar...

Online Kur'an kursu saatleri

Diyanet TV'de yayınlanacak online Kur'an kursu eğitimleri hafta içi her gün devam edecek. Buna göre; hafta içi her gün 10.30'da "Kur'an Öğreniyorum", 11.00'de "Dinimi Öğreniyorum" ve 17.00'de "Kur'an Okuyorum" eğitimleri olacak.

Diyanet TV nasıl izlenir?

Bu yıl yaz Kur'an kursunun yayınlanacağı Diyanet TV, Kur'an kursunu sosyal mecralardan yayınlayacak. Ayrıca bu dersleri saatinde takip edemeyenler ise Diyanet TV'nin YouTube hesabından online Kur'an kursunu takip edebilecek.

Diyanet'ten online Kur'an kursu açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı online yaz Kur'an kursu ile ilgili olarak internet sitesinden bir açıklama yayımladı. Bu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DİYANET TV üzerinden yayınlanacak olan Yaz Kur’an Kursu eğitimlerini takip edenler/edecekler başvuru yapacaktır. Başvuruda bulunanlar isteğe bağlı olarak il/ilçe müftülüğüne müracaat ederek yaz Kur’an kursu ders kitaplarını temin edebilecekleri gibi (https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/materyaller) adresinden ya da bu ekrandan PDF olarak indirebileceklerdir. TV’de yayınlanan eğitimleri kaçıranlar geçmiş bölümlere ait eğitim videolarını DİYANET TV Youtube kanalından izleyebileceklerdir.

Ayrıca yaz Kur’an Kursu eğitimlerinin son haftasında (4-14 Ağustos 2020) bu sayfa üzerinden isteğe bağlı olarak değerlendirme testi yapılacak ve öğrencilerimiz belirtilen tarihte aynı adresten (başvuru sayfasından) değerlendirme testine erişebilecektir. Soruların yarısından fazlasına doğru cevap veren öğrenciler online yaz kuran kursu katılım belgesine buradan erişebileceklerdir."

Başvuru nereden yapılır?

Yaz Kur'an kursu için başvurular Diyanet'in resmi internet sitesinden yapılacak.

Başvuruda bulunanlar isteğe bağlı olarak il/ilçe müftülüğüne müracaat ederek online Kur'an kursu ders kitaplarını temin edebilecekler. Ayrıca bu ders materyalleri kurumun internet sitesinden PDF olarak indirilebilecek.

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