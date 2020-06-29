HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyanet TV yaz Kur'an kursu kayıt işlemleri nasıl yapılır? Online Kur'an kursu başladı

Diyanet TV yaz Kur'an kursu kayıt işlemleri nasıl yapılır? Online Kur'an kursu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 13:58 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı, online Kur'an kursu düzenleyeceğini duyurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında online Kur'an kursu konusuna vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Şimdi Diyanet TV'de yapılacak yaz Kur'an kursu için kayıtların nasıl yapılacağı araştırılıyor. İşte Diyanet TV online Kur'an kursu konusunun detayları...

Diyanet TV yaz Kur'an kursu kayıt işlemleri nasıl yapılır? Online Kur'an kursu başladı

Online Kur'an kursu yaz döneminin en çok merak edilen konularından biri oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında internet üzerinden gerçekleştireceği online Kur'an kursu konusu dikkat çekti. Buna göre Kur'an öğrenmek isteyenler yaz döneminde Diyanet TV'den faydalanabilecekler. İşte yaz dönemi online Kur'an kursu hakkında detaylar...

Online Kur'an kursu saatleri

Diyanet TV'de yayınlanacak online Kur'an kursu eğitimleri hafta içi her gün devam edecek. Buna göre; hafta içi her gün 10.30'da "Kur'an Öğreniyorum", 11.00'de "Dinimi Öğreniyorum" ve 17.00'de "Kur'an Okuyorum" eğitimleri olacak.

Diyanet TV nasıl izlenir?

Bu yıl yaz Kur'an kursunun yayınlanacağı Diyanet TV, Kur'an kursunu sosyal mecralardan yayınlayacak. Ayrıca bu dersleri saatinde takip edemeyenler ise Diyanet TV'nin YouTube hesabından online Kur'an kursunu takip edebilecek.

Diyanet'ten online Kur'an kursu açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı online yaz Kur'an kursu ile ilgili olarak internet sitesinden bir açıklama yayımladı. Bu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DİYANET TV üzerinden yayınlanacak olan Yaz Kur’an Kursu eğitimlerini takip edenler/edecekler başvuru yapacaktır. Başvuruda bulunanlar isteğe bağlı olarak il/ilçe müftülüğüne müracaat ederek yaz Kur’an kursu ders kitaplarını temin edebilecekleri gibi (https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/materyaller) adresinden ya da bu ekrandan PDF olarak indirebileceklerdir. TV’de yayınlanan eğitimleri kaçıranlar geçmiş bölümlere ait eğitim videolarını DİYANET TV Youtube kanalından izleyebileceklerdir.

Ayrıca yaz Kur’an Kursu eğitimlerinin son haftasında (4-14 Ağustos 2020) bu sayfa üzerinden isteğe bağlı olarak değerlendirme testi yapılacak ve öğrencilerimiz belirtilen tarihte aynı adresten (başvuru sayfasından) değerlendirme testine erişebilecektir. Soruların yarısından fazlasına doğru cevap veren öğrenciler online yaz kuran kursu katılım belgesine buradan erişebileceklerdir."

Başvuru nereden yapılır?

Yaz Kur'an kursu için başvurular Diyanet'in resmi internet sitesinden yapılacak.

Başvuruda bulunanlar isteğe bağlı olarak il/ilçe müftülüğüne müracaat ederek online Kur'an kursu ders kitaplarını temin edebilecekler. Ayrıca bu ders materyalleri kurumun internet sitesinden PDF olarak indirilebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAile boyu tatil!Aile boyu tatil!
Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklamasıAnkara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması
Sahibinden satılık köy!Sahibinden satılık köy!

En Çok Okunan Haberler

Son hali olay! Tanımak imkansız

Son hali olay! Tanımak imkansız

Zeynep Tokuş'tan teknede yoga

Zeynep Tokuş'tan teknede yoga

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Üvey oğlundan hamile kalan kadından skandal paylaşım!

Üvey oğlundan hamile kalan kadından skandal paylaşım!

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya bu görüntü konuşuyor! Emniyet'ten açıklama

Sosyal medya bu görüntü konuşuyor! Emniyet'ten açıklama

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

'Pes' dedirten görüntüler! Hiçbir şey onları durdurmuyor

'Pes' dedirten görüntüler! Hiçbir şey onları durdurmuyor

Dünyada ilk! Diyarbakır'da korona hastasına uygulandı: Sonuç...

Dünyada ilk! Diyarbakır'da korona hastasına uygulandı: Sonuç...

Çatılarda gezen bıçaklı şahıs, mahalleye kabusu yaşattı

Çatılarda gezen bıçaklı şahıs, mahalleye kabusu yaşattı

Diğer Haberler
CHP'den AK Parti'ye flaş çağrı: Yüzde 50 kota getirilsin

CHP'den AK Parti'ye flaş çağrı: Yüzde 50 kota getirilsin

Döner kardeşler suç örgütünün davasının görülmesine devam edildi

Kadın iç çamaşırı ve etek giydirilip videosu paylaşılmıştı! Dikkat çeken sözler

Çankırı’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Bir ilde daha yasak getirildi

İBB'den Küçükçekmece Gölündeki balık ölümleriyle ilgili açıklama

İBB'den Küçükçekmece Gölündeki balık ölümleriyle ilgili açıklama

Erzurum'da kedi ve yavruları için yıkım durduruldu

Kedi ve yavruları için yıkım durduruldu

Artvin’de yeni koronavirüs vakalarının kaynağı 'döner partisi'

Vali açıkladı! Şehirdeki yeni vakaların kaynağı 'döner partisi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.