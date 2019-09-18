Diyanet TV'de medyanın dini hayata etkisi tartışılacak

Kurt, Diyanet TV'nin dini magazinleştirmediğini, eğlence aracı olarak kullanmadığını vurgulayarak, toplumun sahih dini bilgi ile doğru bir üslupla buluşması için çalıştıklarını ifade etti.

Kurt, şiir, şair ve izleyiciyi sade bir tarzda buluşturmayı ve ekranlarda çok sık görülmeyen şiir programlarına yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan "Şiir Vakti" programının kültür-sanat alanında önemli bir boşluğu dolduracağına işaret ederek, "Medeniyetimizin, tarihimizin, kültürümüzün, edebiyatımızın ve sanatımızın izlerini, kaliteli programlarla ekrana taşımaya gayret ediyoruz." dedi.

"Özel televizyonlar ile dini içerikli programların sayısında artış olmakla birlikte bu kez kontrolsüz, sağlıksız, yanlış, sahih olmayan dini bilgilerin insanımıza ulaştırılmasına yönelik sıkıntılar ve problemler var. Dinin, medyanın süreli, basılı ve televizyon ayağında ciddi anlamda istismar edildiğine dair örnekler var. Dolayısıyla medyanın olumlu örneklerinden ziyade, insanlık olumsuz örnekleriyle karşılaşmış durumda."

- "Medyayı doğrunun ulaştırılmasında imkan olarak görüyoruz"

Fatih Kurt, yeni programda bu olumsuzluklara yönelik vatandaşların somut örneklerle bilgilendirileceğini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Bu olumsuzluklar tabii dün oldu, bitti değil. Bugün de bu tür olumsuzluk var. Medya vasıtasıyla dini ve dini değerleri insanımıza doğru ve sağlıklı bir şekilde nasıl veririzin derdi ve amacıyla tasarlanan ve 40 bölümde yayımlanacak programda, yazılı basında din algısı, medya, çocuk ve din eğitimi, karikatürlerde din algısı ve dinin yansıtılma biçimi, sosyal medya ve din ilişkisi, sinemada din adamı temsili, medya ve İslamofobi, internetten dini bilgi edinme, çizgi filmler ve din, medyada din istismarı ve radyoda dini anlatım gibi konular hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle aktarılacak. Tabii bu tür olumsuzlukları yaşamış olmanın yanı sıra iyinin, doğrunun ulaştırılması noktasında da medyayı bir imkan ve güç olarak görüyoruz."

- "Görüşleri zıt konuklar özellikle seçiliyor"

Dini içerikli programlarda izlenme oranının artırılması için bazı dini değerlerin gözardı edildiğine işaret eden Kurt, şu değerlendirmede bulundu: