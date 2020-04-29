HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyanet ve Barolar Neden Karşı Karşıya Geldi?

Diyanet ve Barolar Neden Karşı Karşıya Geldi?

29.04.2020 23:36 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ramazan ayının ilk Cuma günü verdiği hutbede eşcinsellik ve evlilik dışı ilişkilere dair kullandığı cümleler, Diyanet ve Baroları karşı karşıya getirdi. Ankara ve Diyarbakır Baroları hakkında, Erbaş’ın sözleriyle ilgili açıklamalarının ardından soruşturma açıldı

Diyanet ve Barolar Neden Karşı Karşıya Geldi?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ramazan ayının ilk cuma günü verdiği hutbede eşcinsellik ve evlilik dışı ilişkilere dair kullandığı cümleler, Diyanet ve Baroları karşı karşıya getirdi. Ankara ve Diyarbakır Baroları hakkında, Erbaş’ın sözleriyle ilgili açıklamalarının ardından soruşturma açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı tartışmalar Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Cuma hutbesindeki sözleriyle başladı. Erbaş hutbede, “İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti” cümlelerini kullandı.

Erbaş’ın açıklamalarına ilk tepki Ankara Barosu’ndan geldi. Erbaş'ı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekle'' suçlayan Baro açıklamasında şunları kaydetti: "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmayı şaşkınlıkla ve ibretle izledik. Şaşkınlığımız; sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın, bir devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesindeki kan kokan cüreti sebebiyledir.”

Ankara’nın ardından İzmir Barosu da Erbaş’a tepki göstererek, ''Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve kanunlarımız ışığında nefret söylemlerinin cezasız kalmaması gerektiğine inanıyor, Diyanet İşleri Başkanı'nı yaptığı ayrımcı ve nefret içeren konuşması sebebiyle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Tartışmalar sürerken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu hakkında Erbaş'ı eleştiren açıklaması nedeniyle, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlattı. Bunu üzerine Ankara Barosu bir açıklama daha yaparak, Avukatlık Kanunu gereği baroların insan haklarını koruma görevi ile laik ve sosyal hukuk devletinde yaşamanın gereği olarak açıklama yaptıklarını belirtti.

Erbaş’a tepki gösterenler arasında Diyarbakır Barosu da vardı. Barodan yapılan yazılı açıklamada, Erbaş’ın açıklamalarının halkın bir kesimini suç işlemeye teşvik edebileceğine dikkat çekilerek, şu görüşlere yer verildi: “Bu söylemler, nefret suçlarına maruz kalan ve yaşam hakkı başta olmak üzere pek çok hak ihlaline uğrayan LGBTİ+'lara yönelik saldırıları artırabilecek ve halkın belli bir kesimini suç işlemeye teşvik edebilecek nitelikteyken, devletin bir kurumunun göz göre göre hala bu tarz ayrımcı söylemlere devam etmesini asla kabul etmiyoruz. Öte yandan HIV ile yaşayan kişilerin sosyal hayatta damgalanmalarının (stigma) önüne geçilmesi ve ruhsal sağlıklarının korunması açısından devletin pozitif yükümlülük altında olduğunu hatırlatıyoruz.”

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı bu açıklamadan kısa süre sonra Baro yönetimi hakkında, “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama” iddiasıyla soruşturma başlattı. Baro yönetiminin açıklamasına, Diyarbakır Barosu üyesi bir grup avukat da tepki gösterdi. Avukatlar ortak açıklamada, baro yönetiminin görüşlerine katılmadıklarını ifade etti.

Öte yandan Şanlıurfa Barosu da, Ankara ve Diyarbakır Barolarına destek açıklaması yaptı. İki baroya yapılanları linç olarak değerlendiren Şanlıurfa Barosu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Diyanet İşleri Başkanı 24.04.2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamayla suç işlemiştir. Ankara ve Diyarbakır barosu da suçu ve suçluyu kamuoyuna ve adli mercilere ifşa etmiştir. Barolarımız mezkur açıklamalarıyla esasen avukatlık kanununun 95.maddesindeki görevini ifa etmiştir. Bu itibarla Ankara ve Diyarbakır barosuna karşı başlatılan linç girişimin karşısında yer aldığımızı, iktidarın sopası gibi hareket eden, Ankara ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı haksız ve hukuksuz soruşturmanın her aşamasında hem Diyarbakır barosunun hem de Ankara barosunun yanında yer alarak, sonuna kadar dayanışma içerisinde olacağımızı kamuoyuna saygıyla belirtmek isteriz.”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Diyanet İşleri Başkanı'nın hutbesine tepki gösterenler arasındaydı. Gökçen, "Böylesi bir sözün salgın döneminde ne kadar çok kişiyi hedef haline getireceğinin farkında olunmaması felaket" dedi.

Tüm tepkilerden sonra Erbaş’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan destek geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından konuşan Erdoğan, Erbaş’a yapılan saldırıların devlete yapıldığını söyledi. Erdoğan, “Herkes yerini bilecek, haddini bilecek. Ankara Barosu'nun açıklaması başta olmak üzere Diyanet İşleri Başkanı'mızın görüşlerine karşı kullanılan üslup, konu ve şahıs boyutunu aşıp doğrudan İslam'a yönelen kasıtlı bir saldırı halini almıştır. Zira Diyanet İşleri Başkanı'mıza yapılan saldırı devlete yapılan saldırıdır” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktıAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı
Bakan Koca paylaştı: Tehdit, giderek zayıflıyorBakan Koca paylaştı: Tehdit, giderek zayıflıyor
İlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandolarıİlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandoları

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin 'koronafobi' haritası çıkarıldı!

Türkiye'nin 'koronafobi' haritası çıkarıldı!

Türkiye'de koronavirüsten 89 can kaybı daha

Türkiye'de koronavirüsten 89 can kaybı daha

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Spor camiası şokta! Koronavirüsten hayatını kaybetti

Spor camiası şokta! Koronavirüsten hayatını kaybetti

Bakan Koca'dan koronavirüs sürecine ilişkin çok önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan koronavirüs sürecine ilişkin çok önemli açıklamalar

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Dicle Canova'dan önemli açıklama

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Dicle Canova'dan önemli açıklama

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Adana'da uygulamadan kaçan genci vuran polis açığa alındı

Adana'da uygulamadan kaçan genci vuran polis açığa alındı

Playstation 4

Playstation 4

Adana'da hareketli dakikalar! Bacağından vurularak yakalandı

Adana'da hareketli dakikalar! Bacağından vurularak yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Tehdit, giderek zayıflıyor

Bakan Koca paylaştı: Tehdit, giderek zayıflıyor

Kalbi durmuştu, korona virüsü yenerek taburcu oldu

Kalbi durmuştu, korona virüsü yenerek taburcu oldu

Son dakika: Van Başkale'de 3.7 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Van'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

29 Nisan 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula

İşte Süper Piyango'da kazandıran numaralar

Beşiktaş'ta 17 yaşındaki genç dehşet saçtı

Beşiktaş'ta 17 yaşındaki genç dehşet saçtı!

29 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula: Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.