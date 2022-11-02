HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyanete bağlı kurumlarda "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" düzenlenecek

Diyanete bağlı kurumlarda "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" düzenlenecek

02.11.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile yarın "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirilecek.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile gerçekleştirilecek tatbikata, Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı, il ve ilçe müftülükleri, eğitim merkezleri, Dini Yüksek İhtisas Merkezleri ve Kur'an Kursu olmak üzere 24 bin 39 hizmet binasında, 843 bin 299 kişinin katılım sağlaması planlanıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve AFAD Başkanı Yunus Sezer'in de katılacağı tatbikatta, 6 ilin valisi, müftüsü ve AFAD müdürü ile canlı bağlantı da yapılacak.

Tatbikatta ayrıca, seçilen 10 ilde belirlenecek lokasyonlarda yaka kamerası ile tatbikat merkezine canlı görüntü aktarılacak.

2022 AFET TATBİKAT YILI ÜLKE GENELİNDE TATBİKATLAR İLE DEVAM EDİYOR

AFAD "Afetlere dirençli toplum oluşturma" vizyonu çerçevesinde toplumun tüm kesimlerine yönelik bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda "2021 Afet Eğitim Yılı"nda gerçekleştirilen yüz yüze ve çevrim içi afet farkındalığı eğitimleri, 2022 Afet Tatbikat Yılı ile davranış değişikliğine dönüştürülüyor.

2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında bugüne kadar okullar, kütüphaneler, hastaneler, kamu binaları, yurtlar, huzurevleri, adliye, ceza ve tevkifleri, havalimanları, AVM'ler ve terminallerde toplamda 66 bin 202 tatbikat düzenlendi.

Ayrıca 9 Kasım'da İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurt müdürlüklerinde "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" düzenlenecek.

12 KASIM'DA 81 İLDE TATBİKAT DÜZENLENECEK

1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü olan 12 Kasım'da ise AFAD koordinasyonunda Türkiye'de afetlere yönelik farkındalığı arttırmak ve deprem anında doğru davranış şekillerini pekiştirmek amacıyla 81 ilde tüm vatandaşların katılımıyla saat 18.57'de "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul için büyük tehlike... "Azalıyor, risk haline gelecek"İstanbul için büyük tehlike... "Azalıyor, risk haline gelecek"
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt! 'Bu konuşmamı farklı şekilde yapacağım'Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt! 'Bu konuşmamı farklı şekilde yapacağım'
Ünlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılarÜnlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılar
Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanlığı afad

En Çok Okunan Haberler

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Z kuşağı anketinde çok konuşulacak sonuçlar var! Açık ara önde...

Z kuşağı anketinde çok konuşulacak sonuçlar var! Açık ara önde...

SGK’dan flaş 'maaş' hamlesi! Mesaj gidecek...

SGK’dan flaş 'maaş' hamlesi! Mesaj gidecek...

WhatsApp'a çıldırtan özellik! "Arkadaşlar geçmiş olsun"

WhatsApp'a çıldırtan özellik! "Arkadaşlar geçmiş olsun"

Şifa kaynağı: Cinsel gücü artırıyor, akciğeri temizliyor

Şifa kaynağı: Cinsel gücü artırıyor, akciğeri temizliyor

Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.00'te başladı, 130 kişiye gözaltı

Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.00'te başladı, 130 kişiye gözaltı

İlginizi Çekebilir

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Duş alırken bir anda kör kalabilirsiniz

Duş alırken bir anda kör kalabilirsiniz

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Hailey Bieber’la moda oldu! Geri dönüşü olmayan zararı var

Hailey Bieber’la moda oldu! Geri dönüşü olmayan zararı var

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Flaş indirimleri sizin için derledik! Bu fırsatları kaçırmayın

Flaş indirimleri sizin için derledik! Bu fırsatları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.