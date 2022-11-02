Diyanete bağlı kurumlarda "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" düzenlenecek

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile gerçekleştirilecek tatbikata, Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı, il ve ilçe müftülükleri, eğitim merkezleri, Dini Yüksek İhtisas Merkezleri ve Kur'an Kursu olmak üzere 24 bin 39 hizmet binasında, 843 bin 299 kişinin katılım sağlaması planlanıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve AFAD Başkanı Yunus Sezer'in de katılacağı tatbikatta, 6 ilin valisi, müftüsü ve AFAD müdürü ile canlı bağlantı da yapılacak.

Tatbikatta ayrıca, seçilen 10 ilde belirlenecek lokasyonlarda yaka kamerası ile tatbikat merkezine canlı görüntü aktarılacak.

2022 AFET TATBİKAT YILI ÜLKE GENELİNDE TATBİKATLAR İLE DEVAM EDİYOR

AFAD "Afetlere dirençli toplum oluşturma" vizyonu çerçevesinde toplumun tüm kesimlerine yönelik bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda "2021 Afet Eğitim Yılı"nda gerçekleştirilen yüz yüze ve çevrim içi afet farkındalığı eğitimleri, 2022 Afet Tatbikat Yılı ile davranış değişikliğine dönüştürülüyor.

2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında bugüne kadar okullar, kütüphaneler, hastaneler, kamu binaları, yurtlar, huzurevleri, adliye, ceza ve tevkifleri, havalimanları, AVM'ler ve terminallerde toplamda 66 bin 202 tatbikat düzenlendi.

Ayrıca 9 Kasım'da İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurt müdürlüklerinde "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" düzenlenecek.

12 KASIM'DA 81 İLDE TATBİKAT DÜZENLENECEK

1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü olan 12 Kasım'da ise AFAD koordinasyonunda Türkiye'de afetlere yönelik farkındalığı arttırmak ve deprem anında doğru davranış şekillerini pekiştirmek amacıyla 81 ilde tüm vatandaşların katılımıyla saat 18.57'de "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı yapılacak.

