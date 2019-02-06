Diyanetin 9 bin 500 personel alım kararı Resmi Gazete'de

Diyanet İşleri Başkanlığının sözleşmeli 9 bin 500 personel alımına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Diyanetin taşra teşkilatına 3 bin Kur'an kursu öğreticisi, 6 bin imam-hatip ve 500 müezzin kayyım pozisyonlarında personel alımı gerçekleştirilecek.

Başvuracak adayların İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Önlisans veya İmam-Hatip Lisesinden mezun olmaları, müezzin kayyım unvanına başvuracak lise mezunlarının ise hafızlık

belgesinin bulunması şartı aranıyor.

Adayların ayrıca 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSS P124, önlisans mezunlan için KPSS P123 ve ortaöğretim mezunları için KPSS P122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekiyor.

2018 KPSS puan sırası esas alınarak yapılacak alımda boş kadro sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Bu arada 3 bin kişinin alınacağı Kur'an kursu öğreticiliğine sadece kadın adaylar başvurabilecek.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 7-15 Şubat tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığının internet adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığı ile başvuru formunu dolduracak.