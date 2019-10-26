HABER

Diyanet'in "Baba Okulu" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 21:20 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığının hayata geçirdiği projenin pilot il olarak uygulandığı Ordu'da, İl Müftülüğünce babalara eğitim veriliyor - Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut: - "Baba olabilmek, babanın sorumluluğunun üstlenilmesine katkıda bulunmak, baba ve anne arasındaki ilişkiyi hem psikoloji hem iletişim teknikleri hem de Kur'an ve sünnet bağlamında ele almak için Baba Okulu Projesi başlattık"

Diyanet İşleri Başkanlığının hayata geçirdiği "Baba Okulu" projesinin pilot il olarak uygulandığı Ordu'da, İl Müftülüğünce babalara yönelik eğitim programı uygulanıyor.

Ordu Müftülüğünce kurumun toplantı salonunda düzenlenen projenin eğitim seminerine katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, "Kur'an ve sünnette baba evlat ilişkisi" konulu sunum yaptı.

Akbulut, burada yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak topluma yönelik çalışmaları büyük bir gayretle sürdürdüklerini söyledi.

Ailenin sadece anne ve babadan ibaret olmadığını ifade eden Akbulut, şöyle konuştu:

"Aile denildiği zaman hem anne hem baba hem çocuklar hem de akrabalar değerlendirilmelidir. Ülkemizde sadece özellikle annelerin eğitimleri, kadına dair çalışmalar hem bizim hem diğer kurumların yaygın bir eğitim çeşidiyken babaya, erkeğe yönelik bir hizmet politikası yürütülmediğine şahit olduk. Bu alandaki eksikliği gidermek adına baba olabilmek, babanın sorumluluğunun üstlenilmesine katkıda bulunmak, baba ve anne arasındaki ilişkiyi hem psikoloji hem iletişim teknikleri hem de Kur'an ve sünnet bağlamında ele almak için Baba Okulu Projesi başlattık."

- Katılımcıların eğitimlerdeki kazanımları gözlenecek

Akbulut, ailenin, toplumsal bir diriliş yeri olduğunu belirterek, projenin Ordu, Samsun, Kütahya ve Eskişehir'de pilot olarak uygulanmaya başladığını dile getirdi.

Projeye yönelik vatandaşların ilgisinin güzel olduğunu, hatta bazı illerden de proje kapsamına alınmaları hususunda talepler aldıklarını aktaran Akbulut, "Projenin sonunda katılımcıların, 'Baba Okuluna' hangi düşünce ve davranış tarzlarıyla katıldıkları, bitirdiklerinde de hangi kazanımları elde ettikleri hususlarını ayrıca gözlemleyip tespit edeceğiz. Eğitim, insan hayatında mutlaka bir değişikliğe ve bir dönüşüme sebebiyet verecektir. Bu anlamda da sorumluluk bilinci taşıyan babalarımızın bu eğitimlere iştirak ettiklerine şahit oluyoruz." diye konuştu.

Söz konusu projeyle ilgili çalışmaların ve planlamaların devam ettiğini vurgulayan Akbulut, bu çalışmaların sonunda 2020 için 81 ilde "baba okulu" eğitimlerini devam ettirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

PARTNERCesedi uçurumun dibinde çıplak halde bulunmuştu, korkunç gerçek!Cesedi uçurumun dibinde çıplak halde bulunmuştu, korkunç gerçek!
Sevgilisini taciz eden komşusunu öldürüp, dayısının bahçesine gömdüSevgilisini taciz eden komşusunu öldürüp, dayısının bahçesine gömdü
Yabancı gazeteciler Mevlana Hazretleri’nin Türbesini ziyaret ettiYabancı gazeteciler Mevlana Hazretleri’nin Türbesini ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı S ordu

En Çok Okunan Haberler

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

İBB satışa çıkardı! Vatandaş tepki gösterdi

İBB satışa çıkardı! Vatandaş tepki gösterdi

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

Erdoğan: YPG’yi temizledik dediler ama temizleyememişler

Erdoğan: YPG’yi temizledik dediler ama temizleyememişler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
26 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 13 milyon TL devretti!

PKK yandaşları Norveç'te Türk aileye saldırdı!

PKK yandaşları Türk aileye böyle saldırdı!

Son dakika: MSB duyurdu! PKK/YPG'den Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı

İBB satışa çıkardı, vatandaş park istedi

İBB satışa çıkardı! Vatandaş tepki gösterdi

'Kırk surat' Diyarbakır'da yakalandı!

'Kırk surat' Diyarbakır'da yakalandı!

İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu! 83 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.