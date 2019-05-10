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Diyanetin emekli personeli iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 00:36 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan emekli personele iftar yemeği verildi - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Hocalığın emekliliği olmaz. Oturduğunuz mahallenin camilerinin mihrapları, minberleri, kürsüleri size her zaman açık. Çünkü hocanın görevi son nefesine kadar devam eder"

Diyanet İşleri Başkanlığının emekli personelleri iftar yemeğinde bir araya geldi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, emekli mensupları için düzenlediği geleneksel iftar programı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştiği bildirildi.

Programda konuşan Erbaş, davete icabet edip programa katılan Diyanetin emekli personeline teşekkür ederek, "Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtulma günlerinden oluşan ramazan ayını hepimiz için mübarek eylesin." temennisinde bulundu.

Ramazanda en önemli anlardan birinin de iftar sofralarında buluşma olduğuna dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"İftar sofrasında ezanın okunmasını beklemek, cennete girmeyi beklemekle eş değer görülür. İnşallah burada biraz önce iftar saatini, ezanın okunmasını beklediğimiz gibi cennete girme anını yaşamayı da Rabbim hepimize nasip eylesin. Emekli personelimiz uzun yıllar Diyanet İşleri Başkanlığına ve dini mübin İslam'a hizmet etmiştir. Bu hizmetin önemi, kelimelerle ve cümlelerle ifade etmek mümkün olmaz. Hocalığın emekliliği olmaz. Oturduğunuz mahallenin camilerinin mihrapları, minberleri, kürsüleri size her zaman açık. Çünkü hocanın görevi son nefesine kadar devam eder."

İftar programına, Başkanlığın üst düzey yöneticileri de katıldı.

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