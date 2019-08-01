Diyanetten 4 milyon öğrenciye çevre eğitimi

"Çevre bilinci eğitimi 'Sıfır Atık' projesinin devamı. Halka halka tüm Türkiye'ye yayılması anlamında önce çocuklarımıza bu bilinci öğretmek istedik. Çocuklara çevreyi, hayvanları, yeşili, doğayı kirletmemesinin yanı sıra çevrenin bir emanet olduğunu, Allah'ın bütün varlıkları, yaratıkları bizim emrimize amade kıldığını, bu nedenle şükür bilinci oluşturulması gerektiğini vermeye çalışıyoruz."

- "Çocuklar sıfır atık ve geri dönüşüme duyarlı"

Çocukların sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda duyarlı olduğunu belirten Akbulut, bu yıl yaz Kur'an kurslarına devam eden 4 milyon öğrenciye çevre ve mahremiyet bilinci ile teknoloji bağımlılığıyla mücadele konularında eğitim verildiğini ifade etti.

Akbulut, öğrencilerden olumlu geri dönüşümler aldıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Çocuklara atıkları ayrıştırmayı öğrettik. Çocuklar özellikle kendi kendilerine renkli kutular yapmışlar mahallelerinde. Hatta bazıları 'Ben şu kadar pet şişe kapaklarını topladım, geri dönüşe kazandırdım' diye söylüyorlar. Mahremiyet bilinci noktasında da çocuğa sınırlarını öğretmek istiyoruz. Mahremiyet bir haktır. Çocuklara, Allah'ın ve Hazreti Peygamber'in belirlediği sınırlar çerçevesinde kişiye ait özel sınırlar öğretiliyor. Aynı zamanda kendi sırlarının başkaları tarafından korunmasını istedikleri gibi kendilerinin de sır saklamalarının bir mahremiyet olduğunu öğretiyoruz."

- "Koruma altındaki çocuklara da eğitimler verildi"