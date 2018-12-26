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Diyanetten "7. Dini Yayınlar Kongresi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 11:56 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığınca, "Gençliğe Yönelik Yayıncılık" ana başlığı ile 7. Dini Yayınlar Kongresi düzenlenecek

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Gençliğe Yönelik Yayıncılık" ana başlığı ile 19-21 Nisan 2019'da "7. Dini Yayınlar Kongresi" düzenlenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünce, gençlik alanında var olan yayıncılık faaliyetlerinin değerlendirilmesi, yayınevleri ve yazarlarla istişare ve iş birliği yapılması, geleceğe yönelik bir perspektif ve vizyon belirlenmesinin hedeflendiği "7. Dini Yayınlar Kongresi" organize edilecek.

"Gençliğe Yönelik Yayıncılık" ana başlığı ile 19-21 Nisan 2019'da düzenlenecek kongrede, gençlik alanında yayın yapan yayıncılar, yazarlar ve ilim insanları, hazırlayacakları tebliğleri sunabilecek.
Kongrede ayrıca, "Gençlik Yayıncılığının Tarihsel Gelişimi", "Gençlere Yönelik Dini Yayıncılık/Gençlik ve Dini Yayıncılık", "Gençlik-Yayın-Sorunlar", "Gençliğe Yönelik Yayıncılıkta Gelecek Perspektifi" başlıkları çeşitli yönleriyle ele alınıp müzakere edilecek.

- Katılım şartları ve kongre takvimi

Açıklamaya göre, tebliğ metinleri bilimsel, özgün ve 3 bin 250 ile 6 bin 500 kelime arasında olacak ve başvuru yapan katılımcılar tebliğ özetlerini, 4 Şubat 2019'a kadar teslim edecek. Özetler, katılım formu kullanılarak, diniyayinlarkongresi@diyanet.gov.tr mail adresine gönderilebilecek.

18 Şubat 2019'da açıklanacak kabul edilen tebliğ metinleri, 25 Mart 2019'a kadar teslim edilecek. 1 Nisan 2019'da ise kongre programı ilan edilecek.

Kongreyle ilgili detaylara, https://diniyayinlar.diyanet.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Dini Yayınlar Kongresi diyanet işleri başkanlığı

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