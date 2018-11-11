Diyanet'ten açıklama:

Diyanet İşleri Başkanlığından, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın bir ziyaretine ilişkin, "Söz konusu ziyaret, 9 Kasım 2018 tarihinde saat 14.30 sularında ve tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyaretidir." açıklaması yapıldı.

Erbaş'ın bir ziyareti ile ilgili bazı medya mecralarında gerçeklerle bağdaşmayan haber ve yorumlar yapıldığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu ziyaret 9 Kasım 2018 tarihinde saat 14.30 sularında ve tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyaretidir." ifadeleri kullanıldı.

