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Oruçluyken uyumak orucu zedeler mi?

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2020 11:04 | Son Güncelleme

11 ayın sultanı ramazan, islamın temel şartlarından olan oruç ibadetini yerine getirdiğimiz aydır. Bu ay süresince nefsi arzularımızdan uzak durmalı ve orucumuza zarar verecek durumlardan kaçınmalıyız. Peki, hangi durumlar oruç için sakıncalıdır, hangileri değildir? Orucun mekruh halleri hakkında bilmeniz gerekenler sizin için derlendi.

Oruçluyken uyumak orucu zedeler mi?

Dinen yasaklanmayan fakat yapılması uygunsuz olan davranış ve hallere mekruh denir. Orucun mekruhları da orucu bozmaz fakat oruca zarar verir. Orucun mekruhlarını ve mekruh olmadığı halde bir sakıncası olup olmadığının merak konusu olan durumları şu şekilde sıralayabiliriz:

UYUMAK ORUCU ZEDELER Mİ?

Özellikle yaz aylarına denk gelen ramazanlarda oruç tutmak zorlaşır. Bunaltıcı havalarda aç ve susuz bir şekilde ibadetini yerine getiren pek çok kişi günün en sıcak saatlerini uyuyarak geçirmeyi tercih eder. Bu durum ise akıllara uyumanın oruca bir sakıncası olup olmadığı sorusunu getirir.

Uyku, orucun mekruhlarından değildir ve ibadetimize herhangi bir zarar vermez. Sıhhatimiz için bedenimizin ihtiyacı olan uykuyu uyumamız gerekir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Oruçlu kişi, uykuda olduğu süre boyunca namaz vakitlerine dikkat etmelidir. Ramazan, ibadetlerin yerine getirilmesi için bir fırsattır.

ORUCUN MEKRUHLARI

Görsel 2

SAKIZ ÇİĞNEMEK

Sakız çiğnemek, sakızın bir kısmının ya da tamamının mideye kaçma ihtimali olduğu için mekruh olarak değerlendirilir. Sakızın içerisinde şeker ya da benzeri katkı maddesi varsa oruç bozulur.

VİSAL ORUCU TUTMAK

Visal orucu tutmak, yani iki günlük orucu birleştirerek tutmak kişiye zarar verdiği için mekruhtur.

YEMEKLERİN TADINA BAKMAK

Oruçluyken yemeklerin tadına bakılması veya ağızda çiğnenmesi mekruhtur. Zorunluluk halinde anneler bebeğin yiyeceğini ağızlarında lokma haline getirebilirler.

ORUÇLU KİŞİLERİN EŞLERİNİ ÖPMELERİ

Daha ileri gitme konusunda şüpheleri olan kişilerin, eşlerini öpüp okşamaları mekruhtur.

MEKRUH OLMAYAN VE ORUCA ZARAR VERMEYEN HALLER

Görsel 3

ORUÇLU OLDUĞUNU UNUTARAK YAPILAN DAVRANIŞLAR

Oruçlu olduğunuzu unutarak yaptığınız davranışlar orucunuza herhangi bir zarar vermez. Bu durumda yemek ve içmek mekruh ya da haram değildir.

İRADE DIŞINDA GERÇEKLEŞEN DURUMLAR

İradeniz dışında gerçekleşen; kusmak, kusmuk yutmak, sigara ya da benzeri şeylerin dumanını içinize çekmek orucunuza zarar vermez. Nitekim bu durumlar sizin isteğiniz dışında gerçekleşmiş olduğu için sakınmanız mümkün değildir.

DİŞ FIRÇASI YA DA MİSVAK KULLANMAK

Ağız ve diş bakımı için diş fırçası ya da misvak kullanmak mekruh değildir. Nitekim Hz. Peygamber de oruçlu iken dişlerini misvakla temizlerdi.

KIRINTI YA DA TÜKÜRÜK YUTMAK

Dişlerinizin arasında kalan ve mideye ulaşamayacak kadar ufak olan kırıntıları yutmanız orucunuzu bozmaz ya da orucunuza zarar vermez. Aynı şekilde ağzı çalkaladıktan sonra ağzınızda kalan yaşlılığı tükürükle beraber yutmak mekruh ya da haram olarak değerlendirilmez.

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