Oruçluyken uyumak orucu zedeler mi?

Dinen yasaklanmayan fakat yapılması uygunsuz olan davranış ve hallere mekruh denir. Orucun mekruhları da orucu bozmaz fakat oruca zarar verir. Orucun mekruhlarını ve mekruh olmadığı halde bir sakıncası olup olmadığının merak konusu olan durumları şu şekilde sıralayabiliriz:

UYUMAK ORUCU ZEDELER Mİ?

Özellikle yaz aylarına denk gelen ramazanlarda oruç tutmak zorlaşır. Bunaltıcı havalarda aç ve susuz bir şekilde ibadetini yerine getiren pek çok kişi günün en sıcak saatlerini uyuyarak geçirmeyi tercih eder. Bu durum ise akıllara uyumanın oruca bir sakıncası olup olmadığı sorusunu getirir.

Uyku, orucun mekruhlarından değildir ve ibadetimize herhangi bir zarar vermez. Sıhhatimiz için bedenimizin ihtiyacı olan uykuyu uyumamız gerekir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Oruçlu kişi, uykuda olduğu süre boyunca namaz vakitlerine dikkat etmelidir. Ramazan, ibadetlerin yerine getirilmesi için bir fırsattır.

ORUCUN MEKRUHLARI

SAKIZ ÇİĞNEMEK

Sakız çiğnemek, sakızın bir kısmının ya da tamamının mideye kaçma ihtimali olduğu için mekruh olarak değerlendirilir. Sakızın içerisinde şeker ya da benzeri katkı maddesi varsa oruç bozulur.