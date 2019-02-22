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Diyanetten "aile" temalı kısa film ve fotoğraf yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 17:18 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığınca, aile konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik düzenlenen "Ailemde İyilik Var" temalı fotoğraf ve kısa film yarışmasına başvurular başladı

Diyanet İşleri Başkanlığınca, aile konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik "Ailemde İyilik Var" temalı ulusal fotoğraf ve kısa film yarışmasına başvurular başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yarışmaya 18 yaşını dolduranlar katılabilecek.

Yarışmaya katılacak kısa filmlerin süresi en fazla 15 dakika ile sınırlı olacak.

Eserler, iki DVD'ye yüklenip Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı adresine gönderilecek.

Fotoğraf yarışmasında "akıllı telefon fotoğrafçılığı" ve "tek mercek yansıtma" dalında çekilen fotoğraflar ayrı ayrı değerlendirilecek.

Kısa film dalında birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 5 bin lira para ödülü verilecek yarışmada, mansiyon ödülü ise bin 500 lira olarak belirlendi.

Fotoğraf yarışmasında tek mercek yansıtma dalında birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye 3 bin lira verilecek, mansiyon ödülü ise bin 500 lira olacak.

Fotoğraf yarışmasında akıllı telefon dalında ise birincilik ödülü 5 bin, ikincilik ödülü 3 bin 500, üçüncülük ödülü 2 bin, mansiyon ödülü ise bin lira olarak açıklandı.

Son başvuru tarihi 10 Nisan 2019 olan yarışmanın sonuçlarının aynı ay içinde açıklanması bekleniyor.

Yarışmanın sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığının web sitesinde ilan edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
"Ailemde İyilik Var" diyanet işleri başkanlığı

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