Diyanet'ten Ayasofya'daki Resim ve Figürlerle İlgili Açıklama

Ayasofya’nın statüsünün değiştirilerek camiye dönüştürülmesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesinden sonra Din İşleri Yüksek Kurulu, bugün Ayasofya’da ibadet konusunda bir açıklama yayımladı.

Açıklamada hem Ayasofya’da yer alan resim ve figürlerin hem de ibadet dışı zamanlarda yapılacak ziyaretlere ilişkin olarak yapılması gerekenler belirtildi. Yapılan açıklamada Din İşleri Yüksek Kurulu’nun toplantısında Ayasofya’nın durumunun değerlendirildiği belirtilirken 7 maddelik bir açıklama yapıldı.

Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamasında Ayasofya’nın içerisinde yer alan resim ve figürlerle ilgili olarak “Ayasofya Camii’nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir. Bununla birlikte Müslümanların namazlarını huşû içerisinde eda etmelerini sağlamak için uygun yöntemler kullanılmak suretiyle namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalıdır” denildi.

Açıklamada ibadet saatleri dışındaki zamanlarda Ayasofya’nın ziyaret edilmesinde bir engel bulunmadığı ancak kurallara uyulması gerektiği belirtildi. Açıklamanın buna ilişkin maddelerinde “İnsanlığın kültürel birikimi ve tarihsel mirası açısından büyük bir değeri haiz bulunan Ayasofya Camii’nin ibadet vakitleri dışında ziyarete açık tutulmasında dini açıdan herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ziyaretçilerin cami adabına riayet etmeleri ve mabedin mehabetine uygun davranmaları konusunda gerekli tedbirler alınmalıdır” ifadeleri yer aldı.