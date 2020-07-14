HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyanet'ten Ayasofya'daki Resim ve Figürlerle İlgili Açıklama

Diyanet'ten Ayasofya'daki Resim ve Figürlerle İlgili Açıklama

14.07.2020 12:06 | Son Güncelleme

Ayasofya’nın statüsünün değiştirilerek camiye dönüştürülmesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesinden sonra Din İşleri Yüksek Kurulu, bugün Ayasofya’da ibadet konusunda bir açıklama yayımladı

Diyanet'ten Ayasofya'daki Resim ve Figürlerle İlgili Açıklama

Ayasofya’nın statüsünün değiştirilerek camiye dönüştürülmesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesinden sonra Din İşleri Yüksek Kurulu, bugün Ayasofya’da ibadet konusunda bir açıklama yayımladı.

Açıklamada hem Ayasofya’da yer alan resim ve figürlerin hem de ibadet dışı zamanlarda yapılacak ziyaretlere ilişkin olarak yapılması gerekenler belirtildi. Yapılan açıklamada Din İşleri Yüksek Kurulu’nun toplantısında Ayasofya’nın durumunun değerlendirildiği belirtilirken 7 maddelik bir açıklama yapıldı.

Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamasında Ayasofya’nın içerisinde yer alan resim ve figürlerle ilgili olarak “Ayasofya Camii’nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir. Bununla birlikte Müslümanların namazlarını huşû içerisinde eda etmelerini sağlamak için uygun yöntemler kullanılmak suretiyle namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalıdır” denildi.

Açıklamada ibadet saatleri dışındaki zamanlarda Ayasofya’nın ziyaret edilmesinde bir engel bulunmadığı ancak kurallara uyulması gerektiği belirtildi. Açıklamanın buna ilişkin maddelerinde “İnsanlığın kültürel birikimi ve tarihsel mirası açısından büyük bir değeri haiz bulunan Ayasofya Camii’nin ibadet vakitleri dışında ziyarete açık tutulmasında dini açıdan herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ziyaretçilerin cami adabına riayet etmeleri ve mabedin mehabetine uygun davranmaları konusunda gerekli tedbirler alınmalıdır” ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete 24 Temmuz Cuma namazıyla birlikte açılacağını açıklamıştı. Haftasonu da Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya’da incelemelerde bulunarak yapılacak hazırlıkları değerlendirmişlerdi.

Ayasofya’nın içerisindeki resim ve figürlerin perde ya da ışıkla karartma yöntemleriyle ibadet saatlerinde karartılacağı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar
Antalya'da deprem!Antalya'da deprem!
Faranjit: Nedenleri, belirtileri, tedavisiFaranjit: Nedenleri, belirtileri, tedavisi

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Önemli açıklamalar

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Önemli açıklamalar

Erdoğan imzaladı! Yüzlerce kişinin görev yeri değişti

Erdoğan imzaladı! Yüzlerce kişinin görev yeri değişti

Bomba paylaşım! Aşk mı yaşıyorlar?

Bomba paylaşım! Aşk mı yaşıyorlar?

Survivor'da finalistler belli oldu! İşte elenen isim

Survivor'da finalistler belli oldu! İşte elenen isim

Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Flaş gelişme

Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Flaş gelişme

Ölmeden önce 'Beni bir şey ısırdı' demişti! Şoke eden ölümde yeni gelişme

Ölmeden önce 'Beni bir şey ısırdı' demişti! Şoke eden ölümde yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Meydan savaşı! Ölü ve yaralılar var

Meydan savaşı! Ölü ve yaralılar var

Kurban Bayramı ikramiyeleri zamlı mı olacak?

Kurban Bayramı ikramiyeleri zamlı mı olacak?

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

Diğer Haberler
Bakan Koca'dan 'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisiyle ilgili açıklama

Bakan Koca 'Yanlıştır' diyerek uyardı

'Körfez Kurdu' operasyonu! Günlük kazançları 546 bin lira

'Körfez Kurdu' operasyonu! Günlük kazançları 546 bin lira

AFAD'dan Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklama: 80 kişi kurtarıldı

AFAD açıkladı: 80 kişi kurtarıldı

MSB işçi alımı yapacak! İŞKUR MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? (MSB personel alımı)

MSB işçi alımı yapacak! İŞKUR MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? (MSB personel alımı)

MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2020 MSÜ mülakat ne zaman?

MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2020 MSÜ mülakat ne zaman?

Son dakika Antalya Alanya'da deprem (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Antalya'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.