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Diyanetten "Baba Okulu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 16:54 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur'an ve sünnet temelinde ailede hak ve sorumluluklar açısından baba olmanın önemine dikkati çekmek uzman eğitimcilerle "Baba Okulu" seminerleri düzenlenecek - İlk etapta Kütahya, Eskişehir, Samsun ve Ordu'da uygulanacak 4 hafta süreli "Baba Okulu" seminerlerinin 2021 yılında 81 ilde yapılması planlanıyor

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur'an ve sünnet temelinde ailede hak ve sorumluluklar açısından baba olmanın önemine dikkati çekmek için alanında uzman eğitimcilerle "Baba Okulu" seminerleri gerçekleştirilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kur'an ve sünnet temelinde aile olma bilincini kazandırmak, ailede hak ve sorumluluklar açısından baba olmanın önemine dikkat çekmek amacıyla Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığınca 4 hafta süreli "Baba Okulu" seminerleri yapılacak.

Seminerlerde, "İyi insandan iyi babaya", "Mahremiyet eğitiminde baba", "Çocuğun kişilik gelişiminde babanın rolü", "Çocuğun kendini bulmasını, gerçekleştirmesini sağlayan bir rol model olarak baba", "Eşinin saygın hayat arkadaşı olarak baba", "İslam'a göre baba olmak ve babanın yükümlülükleri", "Kur'an'dan baba örnekleri ve bir baba olarak Hz. Peygamber", "Baba: Korkulan otorite mi, kucaklayan güven kaynağı mı?" ve "Görüş ayrılıklarında çatışma çözme yöntemleri" konu başlıkları ele alınacak.

Sadece babalara yönelik gerçekleştirilecek "Baba Okulu" projesi ilk etapta, pilot iller olarak seçilen Kütahya, Eskişehir, Samsun ve Ordu'da uygulanacak. Seminerlerin, 2021 yılında 81 ilde yapılması planlanıyor.

İlki yarın Ordu'da, ikincisi 13 Ekim'de Samsun'da başlayacak seminerlerin koordinesi, il müftülükleri Aile ve Dini Rehberlik Bürolarınca yapılacak.

Her hafta art arda iki seminer olmak üzere 4 hafta içinde tamamlanacak eğitimlerin katılımcı sayısı 30 kişiyi geçmeyecek.

Seminerlere öncelikle baba olan din görevlilerinin ve diğer kamu kurumlarında çalışanların katılımı sağlanacak.

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