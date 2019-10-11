Diyanetten "Baba Okulu"

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur'an ve sünnet temelinde ailede hak ve sorumluluklar açısından baba olmanın önemine dikkati çekmek için alanında uzman eğitimcilerle "Baba Okulu" seminerleri gerçekleştirilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kur'an ve sünnet temelinde aile olma bilincini kazandırmak, ailede hak ve sorumluluklar açısından baba olmanın önemine dikkat çekmek amacıyla Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığınca 4 hafta süreli "Baba Okulu" seminerleri yapılacak.

Seminerlerde, "İyi insandan iyi babaya", "Mahremiyet eğitiminde baba", "Çocuğun kişilik gelişiminde babanın rolü", "Çocuğun kendini bulmasını, gerçekleştirmesini sağlayan bir rol model olarak baba", "Eşinin saygın hayat arkadaşı olarak baba", "İslam'a göre baba olmak ve babanın yükümlülükleri", "Kur'an'dan baba örnekleri ve bir baba olarak Hz. Peygamber", "Baba: Korkulan otorite mi, kucaklayan güven kaynağı mı?" ve "Görüş ayrılıklarında çatışma çözme yöntemleri" konu başlıkları ele alınacak.