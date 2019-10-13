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Diyanetten "Baba Okulu" seminerleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 12:09 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur'an ve sünnet temelinde ailede hak ve sorumluluklar açısından baba olmanın önemine dikkati çekmek için uzman eğitimcilerle verilen "Baba Okulu" seminerlerinin ikincisi Samsun'da başladı

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur'an ve sünnet temelinde ailede hak ve sorumluluklar açısından baba olmanın önemine dikkati çekmek için alanında uzman eğitimcilerle verilen "Baba Okulu" seminerlerinin ikincisi Samsun'da düzenlendi.

İl Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin, Müftülük binasındaki seminerin açılış konuşmasında, en basit şeylerin bile eğitiminin alındığı dünyada anne babalık gibi çok önemli rollerin eğitiminin de alınması gerektiğini vurguladı.

Baba Okulu'nda, her hafta art arda iki seminer olmak üzere 4 hafta içinde tamamlanacak eğitimlerin koordinesinin il müftülükleri aile ve dini rehberlik bürolarınca yapılacağını aktaran Şirin, şunları kaydetti:

"Dört hafta boyunca alnında uzman eğitimcilerimiz bizlerle beraber olacaklar. Bu 4 haftalık sürede insanlık tarihinin en kadim makamı olan Hz. Adem ile başlayan babalık sürecini bizlere anlatacaklar. İnanıyorum ki bu eğitimler vesilesiyle bugün modern dünyada omuzlarındaki yükü her geçen gün artan babalarımızın aileleriyle iletişimlerine, evlatlarıyla daha nitelikli ilişkiler geliştirmelerine katkı sunacaklar."

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diyanet Uzmanı Fatih Yıldız ise dün itibari ile Ordu ilinde başlatılan seminerleri ülke geneline yayacaklarını söyledi.

Yıldız, "Kur'an ve sünnet perspektifinde ailede baba olmanın önemini ve sorumlulukları layıkıyla yerine getirebilmek kaygısıyla 4 hafta sürecek bir seminer programı düzenledik." dedi.

Seminer içeriğinde, "İyi İnsandan İyi Babaya, Mahremiyet Eğitiminde Baba, Çocuğun Kişilik Gelişiminde Babanın Rolü, İslam'a Göre Baba Olmak, Kur'an'da Baba Örnekleri ve Baba Olarak Hz. Muhammed" gibi konu başlıkları yer alıyor.

Samsun'da, psikolojik danışman Mürşid Ekmel Aybek'in "İyi İnsandan İyi Babaya" sunumuyla başlayan seminere farklı meslek gruplarından 50 kişi katıldı.

Sadece babalara yönelik gerçekleştirilen "Baba Okulu" projesi ilk etapta, pilot iller olarak seçilen Ordu, Samsun, Kütahya ve Eskişehir'de uygulanacak. Her ilde 4 hafta sürecek olan seminerlerin, 2021 yılında 81 ilde yapılması planlanıyor.

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Baba Okulu diyanet işleri başkanlığı Samsun

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