Diyanetten "Baba Okulu" seminerleri

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur'an ve sünnet temelinde ailede hak ve sorumluluklar açısından baba olmanın önemine dikkati çekmek için alanında uzman eğitimcilerle verilen "Baba Okulu" seminerlerinin ikincisi Samsun'da düzenlendi.

İl Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin, Müftülük binasındaki seminerin açılış konuşmasında, en basit şeylerin bile eğitiminin alındığı dünyada anne babalık gibi çok önemli rollerin eğitiminin de alınması gerektiğini vurguladı.

Baba Okulu'nda, her hafta art arda iki seminer olmak üzere 4 hafta içinde tamamlanacak eğitimlerin koordinesinin il müftülükleri aile ve dini rehberlik bürolarınca yapılacağını aktaran Şirin, şunları kaydetti:

"Dört hafta boyunca alnında uzman eğitimcilerimiz bizlerle beraber olacaklar. Bu 4 haftalık sürede insanlık tarihinin en kadim makamı olan Hz. Adem ile başlayan babalık sürecini bizlere anlatacaklar. İnanıyorum ki bu eğitimler vesilesiyle bugün modern dünyada omuzlarındaki yükü her geçen gün artan babalarımızın aileleriyle iletişimlerine, evlatlarıyla daha nitelikli ilişkiler geliştirmelerine katkı sunacaklar."