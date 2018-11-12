Diyanetten din istismarıyla etkin mücadele

SİNAN USLU - Diyanet İşleri Başkanlığı, gelecek yıl FETÖ/PDY ve DEAŞ gibi dini istismar eden terör örgütlerine karşı halkın bilinçlendirilmesi amacıyla yeni eserler hazırlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığının, kurumun 2019 bütçesine ilişkin hazırladığı kitapçıkta gelecek yıl hayata geçirilmesi planlanan hedeflere yer verildi. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünce, 2019'da FETÖ/PDY ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin toplumda meydana getirdiği tahrifatın ortadan kaldırılması, gelecek süreçte benzer yapılanmaların önüne geçilmesi ve dini nasıl istismar ettikleri konularında vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla yeni eserler hazırlanacak. Süreli yayınların daha geniş kitlelere ulaştırılabilmesi için mobil uygulama ve web sayfası oluşturulacak. Bazı kitaplar, görme engelli okuyucuların Diyanet Kütüphanesi'nden daha fazla yararlanabilmesi amacıyla seslendirilecek. Başkanlık, dünyanın değişik bölgelerindeki Müslümanların dini yayın taleplerini de dikkate alarak hizmetlerin daha da ileri noktalara taşınması için çabalarını sürdürecek. Bu noktadaki dini yayın ihtiyacının bir basamağını yabancı dil ve lehçelerdeki yayın hizmetleri oluşturacak.

Türkiye'nin dini-ilmi sahadaki birikiminin tüm dünyaya açılması amacıyla farklı dil ve lehçelerde yayın hizmetleri daha da geliştirilecek. Yabancı dil ve lehçelerde üretilen ve basımı gerçekleştirilen eserler gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yaşayan vatandaş ve soydaşların istifadesine ücretsiz sunulacak. - Dini istismarıyla mücadele FETÖ, DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab ve El Kaide gibi dini istismar eden terör örgütleriyle mücadele edilecek, İslamofobinin tırmanışı önlenmeye çalışılacak. Kur'an-ı Kerim meali başta olmak üzere Hadislerle İslam ve Temel İslam Bilgileri adlı eserler farklı dillere çevrilecek. Yabancı dillerde "Dini Terimler Sözlüğü", yabancı dil ve lehçelerde "Hazreti Peygamberin Hayatı" projeleri hayata geçirilecek. İslam'ı tanıtan 30 eser farklı dillerde yayınlanacak. Yabancı dil ve lehçelerde İslam'ın tanıtıldığı web sayfası da hazırlanacak. - Gençlerin dini gelişimlerine katkı Diyanet, İslam'ın barış, rahmet ve sevgi yüklü evrensel mesajını toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak amacıyla radyo ve televizyon yayıncılığı alanında da etkin faaliyet yürütecek.

Bu kapsamda Başkanlık bünyesinde yayın hayatını sürdüren TRT Diyanet TV, Diyanet Radyo, Diyanet Kur'an Radyo ve Diyanet Risalet Radyo'da yayınlanmak üzere inanç, ahlak, ibadet ve halkı bilinçlendirmeye yönelik programlar yapılacak. "İslam dünyası, inanç, hac, bilim, sanat, kültür ve insan" temalı yerli ve yabancı belgeseller, çocuklara eğlendirirken değerlerin öğretildiği çizgi filmler hazırlanacak. Gençlerin dini ve manevi gelişimlerine katkı sunan programların sayısı artırılacak. - TUREB ile iş birliği protokolü Camilerde yürütülen rehberlik faaliyetlerinin niteliğini geliştirmek ve İslam diniyle ilgili doğru bilgilendirme yapılmasına katkı sağlamak amacıyla Turist Rehberleri Birliği (TUREB) ile turist rehberlerinin eğitimi konusunda iş birliği protokolü imzalanması için çalışma yapılacak. Rehberlik faaliyetlerinde İslam diniyle ilgili konularda doğru bilgilendirme yapılmasına katkı sağlamak için TUREB ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde turist rehberlerine yönelik İstanbul'da geniş katılımlı bir konferans düzenlenecek.