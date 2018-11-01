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Diyanetten "dini hayat" araştırması

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2018 15:40 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Türkiye'de dini hayat araştırması" yapacak, yaygın din eğitiminden memnuniyet araştırmalarını yürütecek - Din görevlilerine, toplumsal sorunlara ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla özel eğitim verilecek.

SİNAN USLU - Diyanet İşleri Başkanlığı, "Türkiye'de dini hayat araştırması" yapacak, yaygın din eğitiminden memnuniyet araştırmalarını yürütecek.

Diyanet İşleri Başkanlığının, kurumun 2019 yılı bütçesine ilişkin hazırladığı kitapçıkta gelecek yıla ilişkin hedeflere de yer verildi.

Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2019'da "Türkiye'de dini hayat araştırması" yapacak.

Başkanlık, 2017-2019 stratejik planı gereği verilecek hizmetler ile yaygın din eğitiminden memnuniyet araştırmalarını da yürütecek. Din görevlilerine, toplumsal sorunlara ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla özel eğitim verilecek.

Aile ve dini rehberlik bürolarının desteklenmesi ve bürolar tarafından yapılacak faaliyetler için "Aile İlmihali", "Evliliğe İlk Adım", "Mahremiyet Bağlamında Sosyal Medya ve Aile", "Kur'an'dan, Örnek Aileler", "Özel Hayatın Mahremiyeti", "Ailem Dağılmasın", "Hoşgeldin Bebek Broşürü", "Koruyucu Aile Broşürü" gibi eserler hazırlanacak.

Bu konuda toplumsal duyarlılık kazandırmak için dikkati çekici sloganların afişleri dağıtılacak.

Başkanlık, siber güvenlik ve ileriye dönük alınacak tedbirlerle ilgili projeleri hayata geçirecek. Diyanetin ve müftülüklerin web sitelerinin, yeni gelişen teknolojiye entegrasyonu sağlanacak.

Süreli yayınların daha geniş kitlelere ulaştırılması için mobil uygulamalar da hazırlatılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, aile ve gençliği tehdit eden zararlı akım ve faaliyetlere karşı vatandaşlara İslam diniyle ilgili sahih ve güvenilir bilgi ulaştırmak için yeni eserler basacak. Bu kapsamda din istismarı ve Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadeleye yönelik eserleri de hazırlanacak.

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2019 yılı bütçesi diyanet işleri başkanlığı Evliliğe İlk Adım Fetullahçı Terör Örgütü Türkiye'de dini hayat araştırması

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