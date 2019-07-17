Diyanet İşleri Başkanlığınca engelliler için manevi danışmanlık hizmetlerine ilişkin esasları içeren "Engellilere Yönelik Manevi Danışmanlık Hizmetleri Yönergesi" yayımlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan yönergede, engellilere yönelik manevi danışmanlık hizmetleri kapsamında yürütülecek çalışmalara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, engelliler ile ailelerinin moral ve motivasyonlarının artırılması, desteklenmesi, inanç ve ibadet şuurunun geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak.

Manevi danışmanlık, rehberlik, dini yayın, din eğitimi, hac ve umre ile diğer din hizmetlerinin bütün engel gruplarına ulaştırılması konusunda çalışmalarda bulunulacak.

Cami, Kur’an kursları ve hizmet binalarının erişilebilir ve ulaşılabilirliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınacak.

Ayrıca, engelli hizmetlerinde öncelikle gerekli bilgi, birikim ve tecrübeye sahip olup aynı zamanda istekli olan personel görevlendirilecek. Bu personelin gerekli eğitim programlarına tabi tutulması hususunda çalışmalar yapılacak.